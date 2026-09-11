VIRAL: Ejecutivo de TV Jonathan Blum habló sobre la repentina muerte de su pareja en Brasil

Jonathan Blum, expresidente de Cisneros Media, rompió el silencio este viernes, 11 de septiembre, para despedir públicamente a su pareja –quien fue encontrado muerto en Brasil– a través de un extenso mensaje cargado de recuerdos y agradecimiento.

El ejecutivo dedicó sus palabras a Andrés Barquero Dembo, de 44 años, hallado sin vida el pasado jueves, 3 de septiembre, en una habitación del Hotel Sheraton São Paulo WTC, en la ciudad de São Paulo.

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En su mensaje publicado en Instagram, Blum repasó los rasgos que definieron a Barquero Dembo y su pasión por aprender, especialmente de la cultura japonesa.

«Eras curioso, disciplinado, apasionado, valiente y generoso. Cuando algo te gustaba, te entregabas por completo. Te encantaba aprender y conocer otras culturas. Japón era, como tú decías, ‘tu lugar más feliz en la Tierra’. Hace casi tres años decidiste aprender japonés: clases dos veces por semana y 991 días seguidos en Duolingo», escribió.

El expresidente de Cisneros Media también destacó su faceta atlética y profesional, así como su cariño por los animales que compartían en casa.

«El gimnasio era tu happy place. Competías solamente contigo mismo, buscando ser cada día mejor. Fuiste triatleta, maratonista y orgulloso World Marathon Majors Six Star Finisher. Eras también el más tech de la familia, brillante en tu trabajo y un gran chef», señaló.

Añadió, además: «Amabas profundamente a nuestros perros; muchas veces tu mejor plan era simplemente estar en casa con ellos».

Blum relató que en los últimos días ha recibido decenas de mensajes de personas de distintas etapas de la vida de su pareja, y compartió cómo encontró algo de calma en la forma en que ocurrió su partida.

MENSAJES DE APOYO

«En estos días he recibido innumerables mensajes de personas de cada etapa de tu vida: amigos del bachillerato, universidad y MBA; compañeros del triatlón y del gimnasio; vecinos, amigos, personas con las que trabajaste y compañeros de Sandoz alrededor del mundo. Todos hablan de tu generosidad, tu tranquilidad y la huella que dejaste. De cómo inspirabas a otros a superar sus propios retos simplemente viéndote superar los tuyos», escribió.

Y agregó: «Dentro de este dolor inmenso, encuentro algo de consuelo en saber que te fuiste de la misma manera serena en la que viviste. Sin una larga despedida. Simplemente, te quedaste dormido. La vida puede cambiar en un instante, pero el amor que compartimos y los recuerdos que construimos nadie nos los puede quitar», cerró en esa parte del texto.

«Por eso no quiero despedirme de ti, Andrés. Porque una vida como la tuya no termina en la ausencia; sigue en quienes tuvimos la suerte de compartirla contigo. Te voy a recordar y amar siempre», finalizó.

«MUERTE SOSPECHOSA»

Según se conoció, Barquero Dembo fue encontrado por empleados del hotel Sheraton São Paulo WTC luego de que se perdiera contacto con él, mientras Blum cumplía compromisos laborales en el país.

De acuerdo con versiones por confirmar, la Policía Civil de São Paulo registró provisionalmente el caso bajo la categoría de muerte sospechosa para iniciar los protocolos correspondientes.

Sin embargo, la hipótesis principal de las autoridades apunta a una muerte natural, dado que no se detectaron signos de violencia en el cuerpo, registros de visitas ni indicios de criminalidad en la escena.