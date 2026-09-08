La historia de Lucía: La Miss Austria que murió a los 22 años tras someterse a más de siete cirugías por dura enfermedad

Lucia Sisic, la actual Miss Austria, murió a los 22 años, así lo confirmó la organización del certamen, que le dedicó una emotiva despedida en redes a la reina de belleza de 2024.

De acuerdo con lo reseñado por la revista Hola, la miss murió tras años de lucha contra una malformación cardíaca de nacimiento que la obligó a pasar por siete cirugías a lo largo de su vida. Sin embargo, todavía no se sabe la causa exacta del fallecimiento.

Mission Austria, la entidad organizadora del certamen, confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales firmado por la directora ejecutiva Kerstin Rigger y su esposo Jörg.

«Es con gran conmoción y profundo pesar que nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic», reza parte del mensaje.

«La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella», se agregó y se cerró con una despedida directa a la joven: «Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz».

Sisic había sido coronada Miss Austria en 2024 y conservó el título porque no se organizaron nuevas ediciones del concurso.

Antes de eso, la joven, nacida en Viena, se había consagrado ganadora de Miss Vienna, certamen realizado en el complejo Lugner City de la capital austríaca.

ÚLTIMA FOTO

La última fotografía que compartió en Instagram fue el 12 de agosto, con un vestido dorado y la leyenda rezaba: «Momentos dorados».

Unas tres semanas antes de morir había publicado también imágenes de unas vacaciones en Bosnia y Herzegovina, país de origen de sus padres, oriundos de la región de Bosanska Posavina.

Tras conocerse la noticia, se multiplicaron los homenajes. El actual Mister Austria, Christopher Dengg, que compartió el cargo con ella, expresó: «Estoy profundamente conmocionado. Era como una hermana para mí, especialmente en la época en que compartimos el cargo. Será muy extrañada por todos nosotros».

Un amigo de la familia, identificado como Miroslav Piplica, escribió: «Nuestra Lucia se fue, demasiado pronto y para siempre. Que Dios te reciba en su reino y dé a tus padres y familia la fuerza para soportar este dolor inmenso. Descansa en la paz de Dios, nuestro querido ángel».

La comunidad croata en Austria también se pronunció y la describió como un motivo de orgullo para sus padres y para el colectivo croata en el país.