El mensaje de Diosa Canales tras salir de famoso reality y la «amenaza» de Alofoke

A pesar de las «amenazas» de Santiago Matías García, conocido como Alofoke, la venezolana Diosa Canales se pronunció tras su salida del famoso reality.

«Estoy fuera de la casa y estoy contenta y feliz. Mi mensaje es que nosotras las mujeres somos más astutas que los hombres, porque cuando yo dije que había convocado a los medios, él se puso como yo quería que se pusiera, se puso paranoico, se asustó, me amenazó», comentó.

Vale recordar que Alofoke exhortó a la venezolana a «leer bien el contrato» tras su salida. «Te dolerá el cuello un poco más si das ese paso», le dijo el hombre al enterarse de que ella quería conversar con los medios de comunicación.

Sin embargo, acotó que ella acudió ante los medios para «agradecer» a Santiago por todo.

«Mi carrera estuvo a punto de perderse y Dios lo usó a él para volver a levantarme, gracias Santiago, gracias», expresó en rueda de prensa.

En ese sentido, sostuvo que está feliz por todo lo que vivió en La Casa de Alofoke. «Me divertí, jugué, salió esa niña interna, me empoderé, mira conocí gente maravillosa», manifestó.

La bailarina y actriz contó que se encontraba en proceso de adaptación en Colombia y quería crecer en la música cuando Alofoke la contactó.

LA SALIDA DE DIOSA CANALES

Diosa Canales quedó fuera de la Casa de Alofoke 2 tras la “limpieza profunda” anunciada por su creador y productor Santiago Matías.

La venezolana, con apenas 25 días en el reality, fue sorprendida mientras dormía y retirada bajo el artículo 4, que permite expulsiones inmediatas.

Antes de que la sacaran de ‘La Casa de Alofoke’, Diosa Canales había comentado que sus seguidores no podían enviarle dinero a través de los #SúperChats porque aparentemente aparecía bloqueada.

“Tengo más de 100 capturas que muestran que me han mandado dinero y les sale error. Estoy como bloqueada. No entran mis Súper chats. Lo han hecho desde varias plataformas, desde Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, y no entra el dinero. Salgo como bloqueada”, expuso Canales.

“Es raro. Cuando me mandan el dinero sale error. Me dijeron que explicara que tenían que ir al área de soporte de YouTube. Menos mal que no estoy pendiente de si subo o bajo, pero está pasando eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que es: no se han podido enviar los Súper chats y salgo bloqueada”, agregó la diva venezolana.

Por último, recordó que siempre ha estado en el top 10 de la mencionada plataforma, por lo que no le quedaba duda de que algo raro estaba pasando.

“No permite que mi dinero llegue, y si eso no llega, no subo (en el top). Eso es lo que está pasando. Estoy en el puesto 11 y siempre he estado en el top 10. No es normal”, advirtió Canales.