VIRAL: David Bisbal puso a bailar a todos en el Metro de Madrid al cantar «Mi Burrito Sabanero»

El cantante español David Bisbal inauguró el «Tren de la Navidad» en Madrid con la interpretación del villancico venezolano «Mi Burrito Sabanero», el cuál ya ha adoptado como parte de su repertorio.

Bisbal, quien está casado con la actriz venezolana Rosanna Zanetti, sorprendió en la emblemática estación de Sol al cantar para todos los usuarios del emblemático sistema de transporte y darle la bienvenida a estas fechas especiales.

El encuentro destacó por la presencia de autoridades regionales, prensa, turistas y seguidores de Bisbal, quienes se acercaron al Metro de Madrid para presenciar, tanto el show, como la llegada del metro caracterizado con la festividad.

De igual forma, el cantante interpretó otros villancicos como ‘Todo es posible en Navidad’, ‘Los peces en el río’, antes de cerrar con su icónico ‘Ave María’.

Tras la breve actuación, David Bisbal se subió a la línea 3 para recibir entre aplausos al ‘Tren de la Navidad’ y acompañar a los primeros viajeros del servicio hasta Plaza de España.

Cabe recordar que este convoy tan especial estará circulando hasta el 6 de enero para trasladar la magia de estos días tan señalados a todos los usuarios de Metro de Madrid.

