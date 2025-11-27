Caraota Show

Filtraron video del famoso actor William Levy siendo esposado tras escándalo en un restaurante en Florida

Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
El famoso actor William Levy fue arrestado el pasado mes de abril por “alteración del orden público bajo los efectos del alcohol” en un restaurante de Florida.

Sin embargo, meses después fue que se filtraron las imágenes del momento exacto cuando el protagonista de telenovelas fue esposado por la policía.

El video fue grabado por la cámara corporal de uno de los oficiales que participó en el arresto al actor y difundido por Telemundo.

«No he hecho nada», se le escucha decir a William Levy al agente que lo esposó. Sin embargo, el oficial le señaló que «te dijeron que te tenías que ir y no te fuiste».

Ante esto, Levy responde preguntando: «¿Quién me dijo que me tenía que ir?».

Los cargos de William Levy fueron desestimados después de que este ingresara al programa de Desvío para Delitos Menores.

LO QUE DIJO WILLIAM LEVY 

Durante el programa El Hormiguero, el actor mencionó que jamás tuvo un vínculo directo con lo que pasó en el local como se aseguró en distintos medios.

“Sí, fue hace poco. No pasó nada grave, no como se ha especulado. Estábamos tomando un trago, un amigo mío, uno de los padres del equipo de mi hijo, y yo. A la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, él pensó que algo estaba de más y había una persona en la barra, y empezaron a discutir por esta situación”, indicó William Levy.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: ACTOR VENEZOLANO PROTAGONIZÓ SUGERENTE TEMA NAVIDEÑO CON THALÍA

«El hombre se para y yo me puse ahí porque lo mejor es evitar que la situación escale. En medio de todo eso llegó la policía; nos dejaron ir, pero la forma en la que nos dijeron que nos fuéramos fue muy fuera de lugar, y así tampoco (…) no hacía falta llegar a ese punto. Y en ese momento fue que me llevaron porque quisieron; yo estaba afuera del restaurante», agregó.

Destacó que fue una experiencia en su vida y ahora forma parte de un «club» de personas del medio artístico que tienen problemas policiales.

