VIRAL: Carolina Perpetuo reaccionó a polémicas declaraciones de animadoras que la llamaron «dinosaurio»

La reconocida actriz Carolina Perpetuo reaccionó a las polémicas burlas de parte de un grupo de animadoras de un programa del canal Meridiano Televisión, después de que llamaran «dinosaurio» a la artista, en referencia a su edad.

Todo inició cuando, en pleno en vivo, una de las presentadoras, conocida como Andrógena, dijo: «Hemos visto cómo ella en cada agasajo, cada bochinche, le encanta estar metida en las redes sociales. Pero como yo siempre lo he dicho: los dinosaurios ya pasaron a la historia y por supuesto la jubilación ya está en camino».

Ante esas incendiarias declaraciones, otra de las animadoras se mostró sorprendida, pero también se lo tomó en modo de burla.

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Esas palabras contra Carolina Perpetuo generaron un fuerte rechazo en las redes, tomando en cuenta que es una actriz de bastante trayectoria en la pantalla chica venezolana.

«Para estos también tendría que haber un tres doritos después», «¿A esto le llaman animadoras? ¿Artistas? En la época de Carolina Perpetuo se usaba la palabra ganarse el puesto a punta de profesionalismo, dedicación y valores. Entre ello respeto a quienes han tenido una trayectoria», fueron algunos de los comentarios.

LA RESPUESTA DE LA ACTRIZ A LAS BURLAS

Posteriormente, Carolina Perpetuo dijo en una entrevista que le tenía sin cuidado que la llamen de esa forma. Aun así, lamentó que esa persona se prestara para la falta de respeto.

«Sinceramente, que alguien me llame dinosaurio me tiene sin cuidado. Soy una persona a la que nunca le ha importado el qué dirán. Lo que lamento es que la persona que lo diga, que se refiere a alguien para criticarte por tu edad, es una falta de creatividad, más allá de que es una falta de respeto, sobre todo para alguien que está en un medio de comunicación», declaró.

Asimismo, hizo una reflexión al afirmar que es vital para quien está frente a un micrófono y una cámara «tener una compostura y un lenguaje de respeto y empatía».

«No solo es un irrespeto a la persona que se lo dices, sino también a toda una cantidad de personas porque la tercera edad es un privilegio. El que no envejece es porque se muere. Entonces, es un absurdo, todos vamos para allá. La vejez no tiene que ser un motivo de ofensa», agregó.

Igualmente, criticó la actitud del medio por no tener criterio a la hora de colocar a alguien frente a las cámaras. «La culpa no la tiene el mono, sino quien le da la hojilla», dijo metafóricamente.

Hasta el momento, la animadora que ofendió a Carolina Perpetuo no ha ofrecido unas disculpas públicas y tampoco lo ha hecho el canal donde se transmitió dicha polémica.