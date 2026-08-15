FOTO: Así fue la conmovedora reaparición de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

Tallulah Willis, la hija de Demi Moore y Bruce Willis, es oficialmente una mujer casada. Ella y su prometido, Justin Acee, se dieron el ‘sí, quiero’ durante una ceremonia íntima celebrada en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos.

Pero, más allá de la ceremonia donde la protagonista era la chica de 32 años, el foco estaba en que si el actor de “Duro de matar”, asistiría, debido a que padece de demencia frontotemporal.

La incógnita se despejó el pasado sábado 8 de agosto. En medio de la lucha con su enfermedad, Bruce Willis tuvo una presencia especial en la boda. Asó lo muestra una fotografía en blanco y negro, publicada en exclusiva por la revista Vogue.

La gráfica muestra al actor de 71 años junto a la novia y su yerno, en uno de los momentos de la celebración. Bruce aparece sonriente con un brazo alrededor de Tallulah, mientras ella se inclina hacia su padre en un gesto de cariño.

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El actor lleva un sombrero de ala corta, una camisa de manga corta y pantalón. A su lado, Justin Acee toma una de sus manos. La emotiva escena retrata la cercanía del ex astro de Hollywood con el hombre que se convirtió en esposo de su hija.

“Un tierno momento con mi papá y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”, escribió la emocionada novia.

La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore celebró su matrimonio con Acee en un festejo de varios días en la propiedad familiar de Hailey, Idaho. Tallulah eligió este espacio por su significado personal: allí aprendió a “sentirse libre” y a desarrollar su imaginación.

Además, contó a la revista que su esposo pasó mucho tiempo con ella en la propiedad. Por ello, el lugar también forma parte de su historia como pareja.

En la ceremonia, la actriz Demi Moore acompañó a su hija desde la primera fila. Rumer y Scout Willis, hermanas de Tallulah, también participaron en distintos momentos de la ceremonia. Moore y Scout fueron las dos testigos que firmaron el acta matrimonial.