VIRAL: Cantante Omar Acedo rompe el silencio y confirma separación con Daniella Cabello

El cantante venezolano, Omar Acedo, reveló que se separó de su esposa Daniela Cabello, hija del ministro del Interior, Diosdado Cabello, en una entrevista concedida al periodista argentino Javier Ceriani, sellando así el fin de una relación que se mantuvo por 12 años.

La revelación además pone fin a los meses de rumores en redes sociales que hablaban de una crisis amorosa y supuestas infidelidades.

Durante la conversación, Omar Acedo precisó que ambos decidieron tomar caminos distintos tras haberse casado en diciembre de 2019, unión de la cual nació su hija. Pese a oficializar el quiebre de la pareja, el artista prefirió no detallar los motivos que precipitaron la separación con la actual ministra de Turismo.

El anuncio sacudió las redes sociales debido a la exposición pública de ambos y al peso político del entorno familiar de Daniella Cabello. Pese a que solían resguardar su intimidad, las sospechas sobre un distanciamiento crecieron de forma acelerada durante los últimos meses.

«Me estoy divorciando desde el 13 de julio. Tuve una relación espectacular», agregó, al tiempo que se negó a responder si hubo infidelidad.

SU IDEOLOGÍA Y PALABRAS SOBRE DIOSDADO CABELLO

En el plano personal e ideológico, el cantante aprovechó para dejar clara su posición política. Ratificó que sigue siendo chavista y volvió a manifestar su apoyo hacia Diosdado Cabello, a quien elogió y calificó de «excelente persona».

Sobre su relación con su antiguo suegro, Acedo se expresó en buenos términos al describir a Cabello como «un ejemplo», demostrando que mantiene la consideración hacia el dirigente pese al fin de su relación.

En un punto de la conversación, el periodista le dejó claro que considera a Cabello un «criminal» y que rechaza al gobierno actual. Además, dijo sentir la misma animadversión hacia los expresidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Sobre este último, el artista venezolano dijo que espera que «esté bien».

Cuando se le consultó por los señalamientos que atribuyen el éxito y financiamiento de su catálogo a fondos públicos, Omar Acedo rechazó las acusaciones, defendiendo su trayectoria profesional.