VIRAL: Cancelan concierto en Maracaibo del cantante colombiano Beéle: esta fue la sorpresiva razón

El concierto del cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, en Maracaibo, estado Zulia, ha sido cancelado. Así lo informó la producción del evento y dio detalles sobre las causas.

La organización publicó un comunicado informando de la suspensión del concierto pautado para el sábado, 7 de noviembre, en la Terraza del Sambil. Además, aclaró que la decisión fue tomada porque no se vendieron suficientes entradas.

«Debido a la baja boletería y tras evaluar las condiciones necesarias para la realización del espectáculo, se ha tomado la difícil decisión de cancelar el evento», indicó la organización.

De igual forma, la organización aseguró que Beéle y los empresarios involucrados «mantuvieron toda la disposición y el compromiso» para realizar un concierto «de primer nivel» en Maracaibo.

DEVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS

Tras evaluar la baja venta de entradas, la organización no vio más opción que suspenden el concierto. «Las condiciones comerciales actuales no permiten garantizar su realización bajo los estándares previstos», acotó.

«Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la compresión del público marabino», añadió la organización. Igualmente, aclaró que la devolución del dinero de las entradas «se gestionará a través de los canales oficiales de venta».

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De acuerdo a medios especializados, las entradas más baratas estaban en 70 dólares (en preventa) y en 90 dólares en zona general. En el caso de las zonas más exclusivas, los boletos para el concierto se elevaban hasta los 550 dólares.

A pesar de que el concierto fue cancelado, Beéle tiene agendados otros dos espectáculos en Venezuela en el marco de su gira Borondo Tour. Específicamente, se trata de los shows en Caracas, el 6 de noviembre, y en San Cristóbal, el 8.