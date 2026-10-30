El momento más extraño del Beliween: Captaron a Belinda hablando en idioma «extraterrestre»

La cantante mexicana Belinda volvió a demostrar que Halloween representa una oportunidad para explorar su lado más creativo.

Para su fiesta Beliween, la artista se disfrazó de un Xenomorfo (la icónica criatura extraterrestre de la franquicia cinematográfica Alien).

Su apariencia destaca por una enorme cabeza alargada, sin ojos visibles, y una boca repleta de dientes afilados. Su cuerpo oscuro y esquelético, las estructuras similares a tubos que le dan un aspecto aterrador.

El «Beliween» surgió hace cerca de una década, alrededor de 2016, como una pequeña fiesta privada de disfraces que Belinda organizaba con familiares y amigos cercanos. Aunque, la convocatoria cada vez se ha vuelto más exitosa. A la terrorífica fiesta asistieron famosos como Mabel Cadena, Mía Rubín, Karla Díaz, Regina Blandón, Angie Taddei y Sergio O’Farrill, entre otros.

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IDIOMA ALIENÍGENA

El momento cumbre del evento ocurrió cuando captaron la interacción entre Belinda y Mafe Walker, famosa en internet por sus afirmaciones de conectar con frecuencias de otros planetas.

Al encontrarse, Mafe Walker le agradeció a la cantante diciendo: «Beli, gracias por activar el código alien, el código global. Te amo«.

No Belinda haciendo el Beliween con temática de extraterrestres y llevando a Mafer hahahahahahahahahh

https://t.co/0LEmEy7VXl — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 29, 2026

Acto seguido, Mafe comenzó a emitir sus característicos sonidos y frecuencias vibracionales.

Aunque al principio la cantante parecía un poco confundida, no dudó en seguirle el juego e imitar los sonidos alienígenas a la perfección, desatando las risas y la euforia de los presentes.