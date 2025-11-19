VIRAL: Britney Spears reaparece en Instagram y publica video con las Kardashian

La cantante estadounidense Britney Spears sorprendió a millones de seguidores por una inesperada reunión con Kim y Khloé Kardashian en Calabasas, California. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas.

Spears generó preocupación a principios de mes cuando eliminó su cuenta de Instagram tras unas polémicas publicaciones. Apenas unos días, volvió a la red social, pero con unas imágenes y videos distintos a su contenido habitual.

El sábado, 15 de noviembre, publicó en Instagram varios videos del encuentro con las hermanas Kardashian. En las imágenes se puede ver a la cantante con las empresas y sus hijas, dejando en evidencia un ambiente cercano y familiar.

«Una familia cálida, hermosa y amable… Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar», dijo Spears en la publicación. «Fue un honor pasar tiempo con ustedes», agregó la cantante.

SPEARS VIRAL

En apenas unos días, el video publicado por Britney Spears cuenta con casi un millón de likes en Instagram. De igual forma, cuenta con millones de reproducciones en otras plataformas en las que se viralizó.

De acuerdo a medios especializados, la reunión se llevó a cabo en la residencia de Kim Kardashian en Hidden Hills, cerca de Los Ángeles. También estuvieron acompañadas por la representante de Spears, Cade Hudson.

En los videos virales se puede ver a Spears y las Kardashian acostadas en la misma cama. Unos segundos después, aparecen True Thompson y Chicago West, hijas de Khloé y Kim, respectivamente.

La relación entre Britney Spears y Kim Kardashian no es reciente. Aunque su encuentro público más reciente data de 2012, se conocen desde hace más de una década e interactuaron en varios eventos privados y conciertos.