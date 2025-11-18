El impactante pacto secreto que cumplieron famosas gemelas alemanas: «Inseparables hasta la muerte»

Las gemelas Kessler, dos alemanas que fueron sumamente populares en Europa por su trabajo como cantantes, bailarinas y actrices, murieron por suicidio asistido esta semana, luego de llegar a un pacto secreto.

Las Kessler, llamadas Alice y Ellen, tuvieron gran relevancia en las décadas 50, 60 y 70 del siglo pasado. Fueron auténticas estrellas de la televisión italiana y alemana, llegando a ser conocidas como las «piernas de la nación».

Luego de varias décadas de éxitos, las Kessler decidieron morir juntas en su residencia cerca de Múnich. De acuerdo a medios internacionales, estuvieron acompañadas de un médico y un abogado de la Sociedad Alemana para la Muerte Digna.

«Alice y Ellen Kessler se fueron juntas, tal como vivieron: inseparables… Iconos de elegancia y presencia escénica desde los años cincuenta, una pareja de artistas única y capaz de dejar una huella imborrable en el imaginario colectivo», informó Radi Monte Carlo.

EL PACTO DE LAS KESSLER

Las autoridades policiales establecieron que las Kessler pasaron por una «muerte asistida», legal en Alemania desde el 2020. Asimismo, reportes extraoficiales indican que no recibieron ayuda externa.

«Su decisión fue consciente y en pleno uso de sus facultades», dijo una fuente al diario Bild. Aparentemente, las gemelas Kessler planificaron a detalle de sus muertes, incluyendo la fecha y el lugar en que ocurría la muerte asistida.

«Nuestro deseo es irnos juntas, el mismo día», dijeron las gemelas Kessler en una entrevista el año pasado. Además, su entorno reveló que las hermanas «ya no querían vivir» y llevaban varios meses reflexionando al respecto.

Una amiga íntima de las Kessler, Carolin Reiber, dijo que Ellen sufrió un accidente cerebrovascular isquémico. Las hermanas tuvieron una vida discreta en sus últimos años y vivían en departamentos contiguos.