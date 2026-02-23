VIRAL: Beto Montenegro de Rawayana sorprendió al cantar con Juan Luis Guerra en República Dominicana

El cantante venezolano Beto Montenegro de Rawayana sigue traspasando fronteras y esta vez compartió escenario con el legendario cantautor Juan Luis Guerra en un concierto realizado en el Estadio Cibao de República Dominicana.
El cantante criollo subió al escenario para interpretar ‘El Niágara en Bicicleta’, uno de los temas más icónicos de Guerra.
Durante la interpretación, el público cantó a todo pulmón la canción y ovacionó al venezolano. Posteriormente, Beto Montenegro tomó el escenario para interpretar su éxito, Feriado.
Tras el show, la leyenda dominicana agradeció a los artistas colaboradores del concierto, donde le dedicó unas palabras al venezolano: «Gracias Beto por cantar el Niágara en Bicicleta con nosotros».
En la misma publicación, el grupo Rawayana respondió: «Gracias por invitarnos JL. Te queremos mucho. Nunca olvidaré este fin de semana. Además muy lindo que parte de mi familia pudo vivir conmigo el momento más lindo de este camino musical. Gracias a ti y a toda la familia JLG & 4.40».
El propio Beto subió una publicación en su Instagram comentando la interpretación. «Qué loco que la letra y temática de esta canción siga tan vigente en 2026».
«No sé ni explicar lo que siento…estoy vocabulario básico en esta… he llorado, reído y bailado», concluyó.