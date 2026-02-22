«Luchó hasta el final»: José Manuel Suárez y Daniela Alvarado perdieron a su bebé tras 22 semanas de gestación

El actor José Manuel Suárez confirmó este domingo que su esposa, la también actriz Daniela Alvarado, perdió al bebé que estaban esperando al llegar al mundo con solo 22 semanas de gestación.

En un comunicado, el artista informó sobre la triste noticia. «Después de veintidós semanas de gestación, es con profundo pesar que comunicamos que nuestra amada bebé ya no se encuentra con nosotros», inició el texto.

Suárez explicó que la neonata «luchó hasta el final», pero «llegó de manera prematura y su cuerpecito aún no estaba listo para sobrevivir fuera del útero».

«Daniela (Alvarado) está bien, se encuentra recuperándose y por ahora debe dedicar tiempo a su sanación y recuperación. Gracias a todos por sus oraciones, bendiciones y abrazos, las recibimos con mucho agradecimiento», agregó el actor de 38 años.

Reconoció que ambos atraviesan un «sentimiento de profundo dolor» pero, «seguiremos adelante de la mano de Dios, José Gregorio Hernández y todos los santos y ángeles que nos acompañaron hasta ahora».

«Los queremos y respetamos, gracias por su apoyo en este momento», apuntó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Manuel Suárez (@josemanuelsuarezzz)

MENSAJES SOBRE EL EMBARAZO DE DANIELA

Días atrás, Alvarado y Suárez compartieron dos publicaciones en redes sociales que dieron mucho de qué hablar en torno al embarazo, pues la noticia no se había confirmado.

Suárez estaba celebrando este 19 de febrero su cumpleaños. Como era de esperarse, su esposa, Daniela Alvarado, publicó un emotivo mensaje que llevó a varios internautas a especular que estaba embarazada.

«Ya sabes cuál es tu regalo, espero que Dios me dé el tiempo correcto, la bendición, la entereza, la fuerza y la alegría de poder entregártelo», dijo Alvarado en una publicación.

El mensaje de Alvarado se viralizó rápidamente en las redes sociales y se desataron las especulaciones sobre el embarazo. Luego, una publicación de José Manuel Suárez no hizo más que afianzar la teoría de que serían padres una vez más.

«Ahora pido por la entereza de mi amor, de mi Danielita, por el levantamiento absoluto de cualquier molestia, por su recuperación y feliz término gestacional de nuestra extensión de amor», detalló Suárez previamente.