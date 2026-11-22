El diseñador venezolano Carlos Hernández, artífice del traje típico que lució Clara Vegas en el Miss Universo el sábado, compartió parte de lo que fue el proceso de confección de la vestimenta, calificándolo como algo que nació desde el alma.

En un video difundido en sus redes sociales, se observa cómo el traje se hizo a la medida de la miss venezolana, hasta cada mínimo detalle que incluía una versión miniatura del trofeo del torneo.

«Pocas cosas se comparan con la emoción de ver un sueño tomar forma en el escenario más importante del mundo. Tener la oportunidad y la dicha de vestir con su traje típico a nuestra Miss Universo Venezuela, Clara Vegas, rumbo a la edición 75 del Miss Universo en Puerto Rico, es un orgullo que llevo en el pecho y que me acompaña en cada palabra», dijo al respecto Hernández.

En sus palabras destacó que cada centímetro de esta creación cuenta con «nuestro tricolor, armaduras que reflejan la indomable fuerza de la mujer venezolana, botas que empoderan la presencia de nuestra reina y guiños al béisbol como homenaje al título de campeones del Clásico Mundial que logró nuestra selección venezolana».

El diseñador agregó que todo lo anterior «nació desde el alma para conquistar el universo».

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«Es una pieza hecha de carácter, orgullo y grandeza, con nuestra reina firme y lista para sacarla de jonrón en cada paso por el escenario universal», añadió.

Asimismo, indicó que todo este proceso no habría sido posible sin la ayuda y las alianzas con colegas y amigos profesionales que formaron parte de tal historia y sumaron su talento para hacerla realidad. «Que suene la voz de play ball y que brille nuestra Venezuela», adicionó.

Finalmente, dirigió un mensaje a la Organización Miss Venezuela en el que le dio el mayor de los agradecimientos, «por ser quienes brindan estas oportunidades al nuevo talento venezolano y sirven como esa ventana para que el mundo y el universo entero nos conozcan y aprecien el trabajo y talento que con mucho amor desempeñamos en nuestro país».