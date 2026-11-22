La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, acaparó todas las miradas la noche de este sábado 21 de noviembre durante la esperada competencia de traje típico (National Costume) de la edición 75 del Miss Universo, celebrada en San Juan, Puerto Rico.

Con el carisma, la proyección escénica y la seguridad que la han caracterizado desde su llegada a la isla, la modelo y actriz venezolana de 24 años defendió una propuesta visualmente impactante que fusionó elementos emblemáticos de la cultura y la identidad nacional —con guiños al béisbol y a los colores del pabellón tricolor—, generando una ovación inmediata tanto en el recinto como en las plataformas digitales.

El desfile, transmitido en vivo por el canal de YouTube de la organización, permitió apreciar la destreza de Vegas Goetz en pasarela, quien previamente había adelantado que su traje sería «icónico».

Tras esta presentación, la delegada venezolana consolida su posición en los principales listados de favoritas junto a candidatas como Puerto Rico, Francia, Colombia y Filipinas, en la carrera por conquistar la octava corona universal para el país.