VIRAL: Así fue el emotivo reencuentro entre «La Chilindrina» y «El Señor Barriga» tras años sin verse

Dos leyendas vivientes de la televisión latinoamericana desataron una ola de nostalgia en redes sociales. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó La Chilindrina, y Édgar Vivar, como El Señor Barriga, en la icónica serie El Chavo del 8, protagonizaron un emotivo reencuentro en Lima, Perú; luego de pasar años sin coincidir.

El esperado reencuentro ocurrió el 12 de agosto en la casa del conductor y productor Ernesto Pimentel, mejor conocido como «La Chola Chabuca» quien compartió en redes sociales el abrazo y la conversación entre dos de los actores más queridos de la Vecindad del Chavo.

“La vida me sigue regalando momentos que guardaré en el corazón. Mi querido Édgar Vivar y la entrañable María Antonieta de las Nieves se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael. Gracias a la vida por estas bendiciones llenas de cariño y magia”, escribió Pimentel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ernesto Pimentel (@ernestopimentely)

En las imágenes, se observa a Édgar Vivar llegando al lugar y recibiendo a ‘La Chilindrina’ con un afectuoso abrazo; “mi gordito” le responde cariñosamente la famosa actriz. Ambos establecen una conversación amena, típica de una amistad que no se desgasta con los años.

Los seguidores de El Chavo del 8 no tardaron en expresar su emoción: ¿“Siguen en Perú? Me gustaría conocerlos, sería algo inolvidable” comentó una usuaria en Instagram, mientras otra escribió: “Son grandes personas y con grandes recuerdos”.

En diversas entrevistas, los actores han manifestado el cariño que se tienen, así como el respeto profesional que los ha unido incluso después del fin del programa, reseñó Infobae.

¿POR QUÉ KIKO NO FUE AL REENCUENTRO CON MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES Y ÉDGAR VIVAR?

Aunque la magia entre De las Nieves y Vivar sigue intacta, no todos los integrantes de la vecindad estuvieron presentes. Muchos preguntaron por Carlos Villagrán, Kiko, pero el propio actor dejó claro que no habría reencuentro:

“Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, comentó Villagrán durante una entrevista.

Sus palabras, que algunos interpretaron como una broma al estilo de su personaje, reavivaron las tensiones entre Villagrán, De las Nieves y Vivar.

Durante años, las diferencias por derechos de personajes, homenajes fallidos y asuntos personales han marcado una distancia que parece irreconciliable. Sin embargo, en ocasiones anteriores se especuló con un posible reencuentro para rendir homenaje a Chespirito, pero nunca se concretó con la participación de todos.