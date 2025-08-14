¿El adiós de Aerosmith? Confirman que Steven Tyler «no quiere salir de gira»

Aerosmith, una de las principales bandas de la historia del rock, dejará de realizar giras, según el guitarrista de la agrupación, Joe Perry. Se debe a que Steven Tyler, el mítico vocalista, no quiere hacer más tours.

Durante los últimos meses, hubo numerosas especulaciones sobre el posible adiós de Aerosmith. Ante la ola de rumores, Perry confirmó la noticia. «Steven Tyler no quiere salir de tour», dijo en una entrevista con Wbur.

Todo parece indicar que Tyler, de 77 años, abandonará las giras por problemas de salud. En 2023, el vocalista sufrió una grave lesión en la garganta que obligó a Aerosmith a cancelar su último tour mundial programado para el 2024.

En su momento, la banda aseguró que la prioridad máxima era la salud del vocalista, abriendo la puerta al retiro de Aerosmith de los escenarios. Dos años después, Perry confirmó que se trata de un hecho.

¿FIN DE AEROSMITH?

La noticia corrió como la pólvora en redes sociales y los fanáticos de la banda no pudieron ocultar su tristeza. Sin embargo, muchos de ellos valoraron la honestidad de los músicos y reconocieron el desgaste que representan las giras mundiales.

Aerosmith se formó en 1970 en Boston, Estados Unidos, y, desde entonces, mantuvieron la actividad ininterrumpida. Tras publicar 15 álbumes de estudio y hacer numerosas giras, parece que la banda está cerca del retiro.

Aunque Aerosmith se alejará de las giras mundiales, no quiere decir que sus miembros se desvanecerán de la vida pública. Hace pocas semanas, Steven Tyler participó en el concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath.

Joe Perry subrayó que Aerosmith podría hacer presentaciones en «instancias puntuales», pero no en el marco de una gira tradicional. Ahora aumentan las especulaciones sobre un último gran concierto de despedida de la banda.