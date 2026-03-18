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VIRAL: Así celebraron los artistas venezolanos el histórico triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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Varios artistas y celebridades venezolanas compartieron en redes sociales cómo vivieron la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol ante los Estados Unidos.

Elena Rose, Lele Pons y Ricky Montaner vivieron la emocionante victoria desde el estadio.

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De igual forma, los actores Juan Carlo García y Yuvanna Montalvo también dijeron presente.

«Esto es increíble, gracias muchachos, gracias por esta alegría a todo un país que tanto ansiaba este título. Un team work que nos hizo más fuertes», comentó el actor.

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En esta línea, la cantante Corina Smith también dijo presente: «Venezuela, campeones del mundo», comentó.

Asimismo, el cantante Jonathan Moly también compartió con sus seguidores en directo el momento en el se concretó el out número 27: «Se hizo historia. Que orgullo nos dieron muchachos».

 

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Otro que no perdió la oportunidad de compartir su emoción en redes sociales fue el actor Gabriel Coronel. «Venezuela me regalaste tu tierra para nacer y crecer. Hoy te celebro con emoción y gratitud. Te amo mi tierrita bella», dijo.

Entre la larga lista de celebridades en el estadio también se encontraba el influencer Oscar Alejandro. «Así viví el momento más feliz en la historia del deporte venezolano. Venezuela, campeón del béisbol mundial», comentó.

Aunque Norkys Batista y su familia no estuvieron en el estadio, también vivieron con mucha emoción en el encuentro.

De igual forma, la modelo Amanda Dudamel también celebró por todo lo alto el triunfo histórico.

Mientras tanto, Neutro Shorty celebró con la energía que lo caracteriza.

Además, el cantante Danny Ocean no se quedó atrás y celebró por todo lo acto la victoria.

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