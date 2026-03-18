ESCÁNDALO: Jonathan Montenegro desmiente autoría de comentario viral sobre Daniela Alvarado

El actor Jonathan Montenegro desmintió este martes la autoría de un comentario viral sobre la situación que vive su amiga y colega, Daniela Alvarado, tras perder a su bebé de 22 semanas de gestación.

Una cuenta llamada Notitoxico1 publicó un comentario atribuido a Montenegro, en donde parece celebrar la tragedia que vivió Alvarado. En cuestión de horas, el propio actor salió al paso y desmintió la publicación.

«Lo que se ha publicado utilizando mi nombre no solo es falso, sino profundamente irresponsable. Se ha cruzado una línea delicada: la del dolor humano, la de una pérdida que no admite manipulación, ni mucho menos oportunismo», dijo Montenegro en Instagram.

Montenegro también señaló directamente a Mervin Núñez, como se hace llamar quien lleva la cuenta. «Te reto, sí, te reto a que muestres públicamente en qué espacio, plataforma o contexto yo he escrito o dicho algo de esa naturaleza», acotó.

MONTENEGRO ENVÍA CLARA ADVERTENCIA

El intérprete caraqueño subrayó que «una afirmación de ese calibre no se lanza sin sustento», sino que «se muestra». En tal sentido, Montenegro aseguró que se trataba de una «difamación», puesto que «no se puede demostrar».

«No todo vale por un like. No todo vale por visibilidad. La falta de rigor y de escrúpulo puede darte alcance momentáneo, pero también te quita algo mucho más difícil de recuperar: credibilidad», acotó Montenegro.

El actor aseguró que «esta será la última vez que permito que se utilice mi nombre para construir falsedades». «La próxima vez, no será un mensaje. Serán acciones», sentenció.

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Igualmente, Montenegro manifestó su «solidaridad absoluta» con Daniela Alvarado en medio de una «situación tan dolorosa». «El silencio, en este caso, no fue ausencia… fue respeto», añadió.

Alvarado y su esposo, José Manuel Suárez, confirmaron hace casi un mes la pérdida de su bebé. Ambos han hablado públicamente sobre este difícil momento, recibiendo el apoyo de la comunidad artística y los fanáticos.