VIRAL: Anne Hathaway revivió su icónico papel de Disney y terminó «arrestada» por Sabrina Carpenter

La reconocida actriz, Anne Hathaway, icónica por su interpretación en la película juvenil El Diario de la princesa, se unió a la legión de celebridades invitadas que han frecuentado la gira de Sabrina Carpenter en los últimos meses.
Hathaway, de 42 años, fue «arrestada» durante el concierto de la cantante el pasado 26 de octubre en Nueva York, convirtiéndose en la última de una larga lista de participantes de alto perfil en el emblemático papel de Sabrina Carpenter.
Sabrina Carpenter arrests Anne Hathaway at ‘Short N’ Sweet’ New York concert. pic.twitter.com/H1lXlYQYSu
— Pop Crave (@PopCrave) October 27, 2025
En videos de fans publicados en redes sociales, se puede escuchar a Carpenter preguntándole a Hathaway, quien luce un top negro sin tirantes y jeans con cinturón, de dónde es. En broma, la actriz responde «Genovia», en referencia al reino ficticio del que se convirtió en reina en la icónica película de Disney.
«¿Alguna vez te han dicho que pareces una princesa?», preguntó Carpenter en el video. Mientras que Anne Hathaway respondió con una sonrisa, formando un corazón con las manos antes de aceptar las famosas esposas de la cantante.
Este concierto es uno de los varios que Carpenter ofrecerá en la Gran Manzana, presentando música de su álbum de 2024 «Short n’ Sweet», ahora junto con nueva música del recién lanzado «Man’s Best Friend».
Por su parte, Anne Hathaway demostró una vez más su carisma y sentido del humor, reviviendo por unos minutos a la princesa que marcó a toda una generación.