VIDEO VIRAL: Kate del Castillo sorprende a todos al adoptar una «bebé reborn»

La actriz mexicana Kate del Castillo, conocida por su trabajo en la novela La Reina del Sur, se encuentra en medio de las miradas al anunciar que decidió «adoptar» una «bebé reborn», una muñeca realista elaborada artesanalmente.

Del Castillo sorprendió a todos sus seguidores al publicar en Instagram un video de su nueva bebe. Aunque la actriz compartió la «adopción» con gran entusiasmo, generó un amplio debate en sus redes sociales.

La intérprete recibió la «bebé reborn» como regalo por su cumpleaños número 53. En el video, grabado por su pareja Edgar Bahena, se puede ver a Del Castillo sorprendida y emocionada al abrir la caja con el singular obsequio.

Del Castillo y Bahena comenzaron a bromear sobre el muñeco y decidieron llamarlo Lupita, en honor a la Virgen de Guadalupe. En tal sentido, la actriz comenzó a saludar al «bebé» y a llamarlo por su nuevo nombre.

DEL CASTILLO VIRAL

Aunque algunos pensaban que el video pasaría desapercibido, este se viralizó en cuestión de días. Para el momento de la publicación de la nota, el metraje ya cuenta con más de 350.000 likes y millones de reproducciones.

«Está chiquitito. Está increíble, y su pelito. Y viene vestidito, con su cajita y hasta su juguetito», apuntó Del Castillo. Luego la actriz concluyó que la niña iba a «ser muy mexicana y muy feliz».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ROMANCE CONFIRMADO? LAS IMÁGENES VIRALES DE KATY PERRY Y JUSTIN TRUDEAU EN SU PRIMERA APARICIÓN PÚBLICA EN PARÍS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kate del Castillo (@katedelcastillo)



Del Castillo adoptó a una muñeca que busca replicar al mayor detalle posible la apariencia de un bebé recién nacido. La mayoría de los modelos son inmóviles, aunque algunos pueden llegar a llorar, respirar, mover los ojos y hasta responder al tacto.