VIRAL: Animadora Kerly Ruiz respondió a críticas en redes por su cuerpo ‘fisicoculturista’

La presentadora y modelo venezolana Kerly Ruiz rompió el silencio sobre las críticas que ha recibido recientemente sobre su aspecto, dejando claro que en este periodo de su vida está comprometida con el ejercicio físico.

Ruiz cuenta con un estilo de vida fitness, compartiendo en sus redes sociales videos sobre sus rutinas físicas y de alimentación. Sin embargo, algunos fanáticos vieron con preocupación su gran disciplina con el gimnasio y su aspecto actual.

Ante estas críticas, Ruiz publicó un video en sus historias de Instagram y respondió a los comentarios sobre su aspecto físico. «Esta es mi vida y yo solo sé todos los desafíos que debo enfrentar a diario», añadió, mientras comía en su carro.

La presentadora subrayó que la mayor parte de su tiempo está dedicado a su trabajo y su entrenamiento. También manifestó «respeto» por el fisiculturismo, alegando que se trata de una disciplina «tan difícil» que requiere de «muchos sacrificios».

«Cuando te mueres, ahí la gente dice: qué bonita, qué bella era, qué hermosa en vida y qué trabajadora. Y tú dejaste de hacer todo lo que querías y soñabas por la gente. No. No se los permitas a nadie», acotó.

La venezolana afirmó que tiene una «meta» física que le impide comer algunos alimentos. En tal sentido, reflexionó sobre las ambiciones que tenía en su infancia y cómo ha tenido que hacer frente a las críticas.

«¿Qué le puedo decir yo a mi hija, que me ve todos los días, trabajar, salir adelante? Ella sabe por lo que estoy pasando. Decirle: ‘hija, tiré la toalla. Abandoné el proyecto porque los que están aquí criticando se burlaron de mi‘. No sé ni siquiera quiénes son», sentenció.

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#27Abr | La animadora venezolana Kerly Ruiz no se quedó callada y respondió a quienes han criticado su aspecto físico en los últimos días tras viralizarse un video de su participación en el programa Sientese quien pueda, en el cual se le ve el resultado de su fuerte… pic.twitter.com/4AoVja5h0n — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 27, 2026



Ante las críticas, Ruiz concluyó que quiere dejarle claro a su hija que es una mujer «fuerte que ha salido adelante». «¿Voy a abandonar este proyecto porque el que voy a darle un futuro a mi familia y a mí porque un Carlos dice que parezco un hombre? Por favor», sentenció la presentadora.

Las declaraciones de Ruiz se viralizaron en redes sociales y cientos de internautas aclamaron sus palabras. Aunque permanecen algunas críticas, la presentadora dejó claro que tiene proyectos en su vida y pretende priorizarlos sobre los comentarios de terceros.