Los Targaryen están de vuelta: Revelan el primer tráiler de la tercera temporada de La Casa del Dragón y causa furor en redes

HBO lanzó el primer avance de la temporada 3 de La Casa del Dragón, la precuela ambientada 200 años antes de lo ocurrido en Juego de Tronos y basada en la obra literaria de George R.R. Martin.

El teaser comienza con Daemon (Matt Smith) diciéndole a su esposa, Rhaenyra (Emma D’Arcy), «Ahora tienes el poder que ningún hombre ha ejercido jamás. Tendrás un imperio inquebrantable, Rhaenyra. Y nuestros hijos lo gobernarán por siempre y por un día».

Mientras continúa la lucha de Rhaenyra por el Trono de Hierro, su derecho de nacimiento, Alicent (Olivia Cooke) está guiando a otro de sus hijos que se sienta en el trono. «Harás cosas de las que tu corazón habría retrocedido antes de subir al trono», advierte Alicent.

Aegon (Tom Glynn-Carney), mientras tanto, ha huido de la Fortaleza Roja hacia Braavos con Larys (Matthew Needham), pero está ansioso por vengarse después de ser derrocado del trono. «Voy a matar a mi hermano o morir en el intento», dice sobre Aemond (Ewan Mitchell), cuyo dragón casi lo mata en la temporada dos.

«No habrá duda de a quiénes han elegido los dioses para gobernar», declara Rhaenyra cuando termina el tráiler.

La temporada tres de La Casa del Dragón se estrenará el domingo, 21 de junio, en HBO.

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Al final de la temporada dos, Alicent le ofreció a su ex mejor amiga una importante rama de olivo. Se coló en Dragonstone para ver a Rhaenyra y casi le ofreció el trono en bandeja de plata, mientras decía que dejaría las puertas de la Fortaleza Roja abiertas para que la reina de los dragones entrara.

El acuerdo al que llegaron también significó que Alicent sabía que Rhaenyra quiere la cabeza de Aegon y no pareció oponerse a la idea.

Se espera que la temporada tres, que es la penúltima, esté basada en la guerra civil a gran escala de los Targaryen conocida como la Danza de los Dragones. Después de dos temporadas de tensión latente y maniobras políticas, el conflicto entre Rhaenyra y Aegon se convertirá en una guerra abierta y devastadora.