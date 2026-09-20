VIRAL: Alejandra Guzmán vivió momentos de pánico porque «se le salió» la cadera en pleno concierto

La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, compartió un video desde el hospital tras sufrir una lesión en la cadera, la cual se le «salió» y la obligó a suspender su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.

El accidente ocurrió en los primeros minutos del show, justo cuando la intérprete iniciaba la canción «Mala» tras cantar «Míralo». Al resbalar sobre el escenario, sintió un fuerte dolor que le impidió ponerse de pie.

🚨 ¡SUSTO EN PLENO ESCENARIO! ALEJANDRA GUZMÁN ES HOSPITALIZADA TRAS SUFRIR ACCIDENTE DE CADERA Alejandra Guzmán vivió momentos de angustia durante su concierto en Veracruz, luego de sufrir un fuerte problema en la cadera que la obligó a interrumpir su presentación. La cantante… pic.twitter.com/BSIHPKN58C — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) September 20, 2026

«No me puedo parar», manifestó la artista mientras permanecía en el suelo y solicitaba apoyo al personal del recinto.

Un equipo de paramédicos ingresó al escenario para evaluar su condición y posteriormente la trasladaron en ambulancia a un centro médico. Tras unos 30 minutos de incertidumbre, la producción anunció la suspensión definitiva del evento.

«Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto», comunicó el equipo organizador.

Alejandra Guzmán sufre accidente en pleno concierto en Veracruz y es hospitalizada: "Perdónenme, pero se me salió la cadera"

Video: Gris Téllezhttps://t.co/Oa0Rb9AUHv pic.twitter.com/2hbHlj1oUI — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 20, 2026

Una vez estabilizada, la mexicana publicó un mensaje directo en sus redes para enviar tranquilidad a sus seguidores. «Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien», afirmó.

En una grabación, acompañada por varias enfermeras, la artista confirmó que se encontraba bien e incluso abordó la situación con humor.

Durante la madrugada del 20 de septiembre, Alejandra Guzmán reapareció para explicar que los médicos ya habían atendido la emergencia. Asimismo, ofreció disculpas al público asistente y adelantó que buscará reprogramar la fecha de su presentación.

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Fiel a su estilo, la cantante bromeó sobre su condición cambiando la letra de uno de sus temas conocidos: «Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera».

Al finalizar el tema modificado, agregó: «Lo siento, Veracruz». También dejó en claro que la presentación será reprogramada, aunque la nueva fecha aún no se ha hecho pública.