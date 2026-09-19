«Estoy de regreso»: El proyecto que marca la vuelta de Don Francisco a la televisión tras más de 10 años de ausencia

El legendario animador chileno, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, retornará a la cadena Univisión 11 años después del final de Sábado Gigante. Se trata de Gigantes con Don Francisco, un programa de variedades y entrevistas realizadas por el animador de 85 años.

El programa se estrena el domingo 11 de octubre y se realizará en el mismo estudio donde grabó su histórico espacio durante décadas.

Mario Kreutzberger nació el 28 de diciembre de 1940 en Chile. Es un actor y productor, conocido mundialmente por su programa de variedades.

Gigantes con Don Francisco, combina entrevistas, música y participación del público, llegando a la pantalla a las 19 horas, horario de la costa este de EEUU.

Cada entrega tendrá una duración de una hora, incluidos los anuncios comerciales, y estará disponible en la plataforma ViX un día después de su emisión original, según reseñó el diario La Nación.

En el programa Despierta América, Don Francisco detalló que el proyecto consiste en una serie limitada de ocho episodios. Dijo que este formato busca recuperar recuerdos de su extensa trayectoria televisiva y entrelazarlos con figuras y contenidos del presente.

“Nuestros invitados van a ser gigantes”, afirmó acerca de la relevancia de las personalidades que pasarán por el set. Entre los primeros convocados figuran Lucero, Luis Fonsi y el futbolista Memo Ochoa.

También adelantó que la serie reunirá a referentes del deporte y la música, con un enfoque que incluirá videos de archivo, reencuentros personales y momentos de emoción.

El rol del público será central en este regreso. Nitzia Chama, la coanimadora del programa, tendrá la tarea de gestionar la interacción con la gente presente en el estudio.

Chama destacó que el ambiente resultó muy emotivo y adelantó que habrá juegos y premios, incluidos automóviles. “Estoy con el público”, explicó la conductora veracruzana sobre su función.

Don Francisco eligió a Chama por su juventud, con el fin de lograr un equilibrio generacional en la conducción.

“Pensé que podía ser una buena compañía porque ella es de una generación mucho más joven”, señaló el animador.