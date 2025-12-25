Caraota Show

VIRAL: Famoso actor Idris Elba le jugó divertida broma a su madre con su figura de cera

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Elba

El actor Idris Elba conoció a su figura de cera en el museo Madame Tussauds de Londres y entre risas le jugó una broma a su madre por videollamada que rápidamente se hizo viral.

Tras conocer la estatua de cera, el actor quedó sorprendido por el parecido físico. Incluso, la estrella de Luther comprobó que podía desbloquear su teléfono inteligente mediante Face ID.

La figura destaca por llevar el mismo atuendo que lució el actor el pasado julio cuando se reunió con el rey Carlos para conversar sobre la violencia juvenil.

«Jaja, mira a este tipo», dijo mientras estaba frente a su doble de cera. «No sé qué decir, me he quedado sin palabras».

No obstante, en medio de las risas, decidió jugar una broma. «Espera, tengo que llamar a mi mamá, se va a asustar», comentó antes de realizar la videollamada. En un principio, la madre de Elba no notó que lo que tenía al frente no era su hijo, sino una estatua y le contestó «si, puedo verte».

Sin embargo, el actor no pudo aguantar la risa por mucho tiempo y terminó develando de qué se trataba. “¡Oh Dios mío!” dijo ella.

 

Idris Elba también publicó un comunicado oficial sobre su figura de cera.

“Es un verdadero honor ser reconocido de esta manera, y aún más especial saber que esta otra versión de mí estará presente en Londres”, dijo. “Así que, incluso cuando estoy lejos, una parte de mí siempre está en casa».

«El proceso ha sido fascinante. Es parecido a prepararse para un papel en una película: trabajar con artistas talentosos para desarrollar el personaje, conseguir el vestuario perfecto, pero esta vez es para mí», añadió.

