Violinista demanda a Will Smith por acoso y despido injustificado

(EFE).- El actor y cantante estadounidense Will Smith ha sido demandado por el violinista que trabajaba en su última gira, quien le ha acusado de acoso sexual, despido injustificado y represalias. De acuerdo a lo que informa la revista Variety, son imputaciones que él ha rechazado.

En la demanda, presentada ayer y a la que han tenido acceso medios como Variety o la cadena Fox, el músico Brian King Joseph incluye a Smith y a la gerencia de Treyball Studios como acusados.

​El violinista acusa directamente al actor de «comportamiento depredador». Y de «preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual» durante la gira en la que participó la primavera pasada y que llevaba como nombre «Basada en una historia real: 2025», indican ambos medios.

La demanda alega que Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego. Y, posteriormente, fue invitado a unirse a su gira de 2025 y a tocar en su próximo álbum.

A medida que su relación se estrechaba, Smith le dijo a Joseph: «Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más», entre otras expresiones similares, según la demanda.

LEA TAMBIÉN: LA INESPERADA CONFESIÓN DE JENNIFER LÓPEZ TRAS SU DIVORCIO DE BEN AFFLECK

Joseph, quien previamente compitió en el programa de televisión «America’s Got Talent», se unió a la primera etapa de la gira de Smith en marzo de 2025 para un concierto en Las Vegas, donde se habían reservado habitaciones de hotel para la banda y el equipo.

ENTRADA ILEGAL A SU HABITACIÓN

En su demanda afirma, según Variety, que su bolso, que contenía la llave de su habitación, estuvo perdido durante varias horas antes de que la gerencia lo encontrara y se lo devolviera, y que sus miembros eran los «únicos con acceso a (su) habitación».

Más tarde esa noche, Joseph regresó y descubrió que alguien había entrado ilegalmente en la habitación y había dejado varias pertenencias, incluyendo toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: «Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F».

El violinista interpretó el mensaje como una advertencia de que «un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales» con él.

El músico informó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Smith, y denunció el incidente a la policía. Pocos días después, un miembro del equipo directivo le «humilló» por el incidente y le dijo que le despedían, sugiriendo que Joseph se lo había inventado todo.

La demanda alega que, debido al despido, Joseph padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas, asegura haber sufrido represalias, despido injustificado y acoso sexual, y solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios.

«Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, declaró, por su parte a PEOPLE Allen B. Grodsky, abogado de Smith, en un comunicado enviado al medio.

“Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”, incidió.