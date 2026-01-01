La inesperada confesión de Jennifer López tras su divorcio de Ben Affleck

La cantante estadounidense Jennifer López reflexionó sobre su presente durante la apertura de su residencia en Las Vegas, en donde brindó varios comentarios sobre su divorcio del actor Ben Affleck.

López inauguró el 30 de diciembre sus conciertos Up All Night en The Colosseum del Caesars Palace. Además de cantar sus temas más populares, la también actriz habló sobre los cambios en su vida desde su última residencia en Las Vegas.

«Es un gran honor que me hayan invitado de nuevo. ¿Saben que han pasado 10 años, 10 años desde mi última residencia aquí? Casi 10 años, exactamente. Fue en enero. Pasó en un instante, ¿verdad?», dijo López, de acuerdo a la revista People.

La cantante afirmó que, desde entonces, «solo se ha casado dos veces». «No es cierto. Fue solo una vez. Pareció dos», matizó López, generando carcajadas entre el público.

LÓPEZ: «TODO ESTÁ BIEN»

Más allá de los comentarios irónicos, la cantante dejó claro que está en un buen momento de su vida. «Es broma. Es broma. Se acabó y nosotros simplemente… Está bien», acotó López.

«Todo está bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo y creciendo, y estamos en nuestra época feliz. Estoy en mi época feliz», concluyó López, que salió con Affleck entre 2002 y 2004. Tras reencontrarse en 2021, se casaron un año después, pero se divorciaron en 2024.

Por otra parte, una fuente citada por People dejó claro que López está enfocada en su trabajo y sus dos mellizos de 17 años. «Se la ve feliz y tranquila», agregó esta persona, que subrayó que la cantante se mantiene soltera.