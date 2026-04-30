¿Viene o no? Escritor de La viuda joven rompió el silencio sobre rumores de una segunda parte de la telenovela

El dramaturgo Martin Hahn, escritor de la popular telenovela La viuda joven, rompió el silencio sobre los rumores que circulan sobre una segunda parte del programa, luego de que se anunció la retransmisión en Venevisión.

El canal emitió varios videos sobre la telenovela, incluyendo uno de Mariangel Ruiz, que interpretó a Inmaculada. En medio de las especulaciones, Hahn tuvo una entrevista con La Romántica 88.9 y aclaró la situación actual de la serie.

«Hace tiempo la gente quiere la segunda parte y me lo preguntan y me lo piden», dijo Hahn. Sin embargo, indicó que tras la campaña de intriga sobre la retransmisión de la telenovela, algunos fanáticos concluyeron que se trataba de la segunda parte.

Sin embargo, Hahn subrayó que Venevisión solo va a retransmitir la telenovela original. En tal sentido, invitó a los fanáticos que quedaron «frustrados y rabiosos» con el final abierto, pueden verla una vez más para conocer quién es la Viuda Maestra.

«Hay gente que amó el final, pero fue abierto. La gente no tuvo la certeza de quién realmente era la viuda maestra. Si la van a pasar ahorita otra vez, (así) que vean bien la novela y los detalles para que vean quién era», indicó.

HAHN TIENE UNA SEGUNDA PARTE

El escritor dejó claro que tan solo se trata de una retransmisión de la telenovela original. No obstante, reveló que, a más de una década de su estreno, tiene preparada una segunda parte de la historia.

«Yo tengo lista la historia de La viuda joven dos. Ya tiene todo. Lo tengo», indicó Hahn. No informó de alguna producción en proceso o, siquiera, el interés de algún canal para grabarla.



Mientras que los fanáticos esperan la segunda parte, Hahn recomendó «fijarse en los detalles» de la telenovela. «Se tienen que fijar en las pistas (…) mucha gente quedó con la incógnita de saber exactamente quiénes fueron los asesinos», sentenció.

La viuda joven contó con 142 capítulos y ha sido una de las telenovelas más exitosas de Venezuela en este siglo. A pesar de que fue estrenada hace más de una década, todavía se mantiene en el pensamiento de miles de fanáticos.