¡Ángela: la artista venezolana que se viraliza por dar clases a Milan y Sasha, los hijos de Shakira!

La artista Ángela fue escogida por la academia de música Let it Beat, a través de sus dueños —las leyendas argentinas Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra— para impartir clases a los hijos de Shakira.

Ángela Uzcátegui, conocida simplemente como Ángela en el medio artístico; dice que su designación por parte de los maestros Vadalá y Nicotra, así como los momentos de clases con los hijos de la cantante colombiana más universal, los ha asumido con humildad, gratitud y como un reconocimiento a su trayectoria.

No cabe dudas del espaldarazo que la venezolana ha recibido no solo a su experiencia como docente, sino también a su labor como coach y, especialmente, a su formación, la cual comenzó en Venezuela, siendo parte de los músicos del mundialmente conocido Sistema Nacional de Orquestas, creado por el maestro José Antonio Luis Abreu.

Durante los últimos años, Ángela estuvo compartiendo de cerca con Shakira y sus hijos, quienes reciben las clases personalizadas en su casa en piano, keyboard y lectura musical.

¿Cuá l fue tu reacción al saber que ibas a trabajar tan de cerca con Shakira?

La primera reacción fueron nervios, pero después me sentí muy afortunada de ser escogida como profesora de Milan y Sasha. Así que debo agradecer a la academia de música Let itBeat, un centro educativo de alto nivel, por esta enorme oportunidad de crecimiento que me han permitido obtener.

¿Qué nos puedes decir de Shakira?

Está muy involucrada en la enseñanza musical de sus hijos a pesar de estar ocupada con su tour. Está educando muy bien a Milan y Sasha. Los tres son hermosas personas, amables, educadas y con los pies sobre la tierra.

¿De qué modo se involucra Shakira en es os momentos d e aprendizaje?

Muchas veces, Shakira se queda conmigo pendiente de lo que ella específicamente desea que los niños aprendan. Está muy pendiente de eso. Además, es una persona súper amable, humana y cariñosa.

¿Cuál sería una de la s enseñanza s que tú observas de Shakira con sus hijos?

Les enseña a sus hijos a que valoren el privilegio que tienen de estudiar música. Yo he quedado muy sorprendida de ver el nivel de respeto y educación que percibes en su casa. No tengo palabras para expresarte el asombro de ver una persona tan pero tan humana como Shakira.

Milan y Sasha han participado en eventos de la academia Let it Beat. ¿Participarán este año también?

La verdad que todavía no lo sé. Pienso que este año tal vez no puedan participar por la agenda del tour.