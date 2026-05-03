VIDEOS: Así fue el histórico megaconcierto de Shakira en Copacabana donde reunió a más de 2 millones de personas

La cantante Shakira sentó un nuevo precedente en lo que respecta a la música internacional, después de que el sábado por la noche ofreciera un megaconcierto gratuito en la icónica playa de Copacabana, Brasil, siendo la primera figura latina en encabezar un evento de estas características en dicho escenario, donde se congregaron más de 2 millones de personas.

La artista inauguró la velada con los acordes de «La fuerte», pieza que simboliza su actual etapa creativa dentro de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran». Aunque el espectáculo inició con más de una hora de retraso, la multitud respondió con una ovación masiva que sostuvo la energía durante toda la función.

Shakira llenó las playas de Brasil con un recital totalmente GRATUITO, recaudando así MILLONES de dólares de retorno para el país, lo felices que son los brasileros mamita querida y acá la gente come carne de burro para sobrevivir porque no querían esto pic.twitter.com/QyT7wj1vJj — TUGO News (@TugoNews) May 3, 2026

La Alcaldía de Río de Janeiro confirmó que el evento atrajo a más de dos millones de personas a la costa brasileña. Esta cifra superó el registro histórico que Madonna alcanzó en 2024 y rozó el récord de asistencia que Lady Gaga mantiene en esta misma arena.

🇧🇷 | AHORA: TV Globo señala que Shakira ha tenido un "problema personal" por lo que se ha retrasado el concierto y que "ya está solucionado". pic.twitter.com/gIHcx3I4QX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 3, 2026

Shakira recorrió sus éxitos más emblemáticos, incluyendo temas como «Hips Don’t Lie», «La Tortura» y «Antología», ante fanáticos de todo el continente. Los asistentes, que viajaron desde distintas partes de la región e incluso desde otros países, vibraron con estas melodías de la colombiana.

“Drones” Por el show de drones que se vio durante el show de Shakira en Copacabana pic.twitter.com/7awyPPkdcZ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 3, 2026

El escenario recibió también a leyendas de la música brasileña como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta. Estas colaboraciones inesperadas y los invitados especiales aportaron un matiz cultural único a la presentación.

LAS CADERAS NO MIENTEN Y SHAKIRA TAMPOCO.

Así sonaba "HIPS DON'T LIE" en Copacabana para 2.8 millones de personas 🔥#ShakiraNoGlobo pic.twitter.com/AzHAKIfY1H — emi (@eeemiliano) May 3, 2026

Uno de los momentos más aplaudidos ocurrió cuando Shakira interpretó «Can’t Remember To Forget You», su famosa colaboración con Rihanna. Además, la estrella integró sus canciones más recientes, vinculadas estrechamente a su nuevo proceso de transformación musical y personal.

¿CUÁNTO GENERÓ EL MEGACONCIERTO EN COPACABANA?

El impacto del evento trascendió lo artístico para generar un beneficio económico de más de 160 millones de dólares para la ciudad. Estimaciones oficiales sitúan esta recaudación por encima de cualquier otro evento masivo realizado previamente en la zona de Copacabana.

shakira performing ‘waka waka’ at copacabana pic.twitter.com/dQALczDpZP — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

Este monto económico batió los récords anteriores de Lady Gaga y Madonna, quienes generaron movimientos de 120 y 96 millones de dólares, respectivamente. La magnitud del concierto de Shakira estableció así un nuevo estándar financiero para la industria del entretenimiento en Brasil.

Con esta movilización masiva, la barranquillera reafirmó su posición como una de las artistas más influyentes y convocantes del planeta. El recital de Copacabana se consolida, por tanto, como uno de los hitos más determinantes en la trayectoria reciente de la cantante.