«Celebro que sigo aquí»: Osmariel Villalobos regresó al quirófano para una cirugía reconstructiva

La animadora y modelo, Osmariel Villalobos, regresó al quirófano para someterse a una cirugía reconstructiva de mama, luego de tres meses desde que le realizaron una mastectomía unilateral para combatir el cáncer.

“Han pasado casi tres meses desde aquel día en que mi cuerpo cambió para siempre. Y hoy, vuelvo a un quirófano… pero desde otro lugar (…) No desde el miedo. Si no desde la reconstrucción”, publicó este viernes en su cuenta de Instagram.

Explicó que “la prótesis expansiva se va” y “llega la definitiva”, para enfatizar que “lo más importante no es lo que cambia por fuera” porque “lo que realmente se reconstruyó… no se ve”.

Hizo una reflexión acerca de su manera de verse ante esta nueva etapa en el camino hacia su recuperación.

“Se reconstruyó mi forma de amarme. De elegirme. De escucharme (…) El cáncer no me destruyó. Me reveló”, indicó Villalobos.

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También dijo que su experiencia con el cáncer la “obligó a poner límites. A soltar lo que pesaba. A dejar de sobrevivir… Para empezar a vivir de verdad”.

Y agrega que “hay cicatrices. Pero no hablan de dolor. Hablan de decisión. De fuerza. De vida (…) Hoy no celebro un resultado estético. Celebro que sigo aquí. Más consciente, más firme, más conectada conmigo. Más mía que nunca”, aclaró.

La exparticipante del programa “Miss Universo Latina” resaltó que el procedimiento no solo fue médico, sino emocional, espiritual y “profundamente transformador”.

“Gracias a Dios por seguir sosteniéndome. Gracias a cada persona que ha estado, de cerca o de lejos, acompañando este proceso”, puntualizó.

Igualmente, expresó que en este momento celebra que sigue aquí.

“Hoy no celebro un resultado estético, más consciente, más firme, más conectada conmigo, más mía que nunca.

Fue en septiembre de 2025 que Villalobos fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, por lo cual en enero de este año se hizo una mastectomía unilateral en el seno derecho.

“Para mí esto no es volver a empezar. Esto es renacer… sabiendo exactamente quién soy”, finalizó.