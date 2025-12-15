«Soy la nueva Kendall Jenner»: La foto viral de La Divaza junto a Bad Bunny que causó furor en redes

El cantante Bad Bunny sigue presentando su famosa gira Debí Tirar Más Fotos World Tour 2025 en la Ciudad de México y el influencer venezolano Pedro Luis João Figueira, conocido como La Divaza, tuvo la oportunidad de asistir a uno de los show.

Sin embargo, no solamente disfrutó del espectáculo y es que pudo conocer al intérprete de «Tití me preguntó».

«Oficialmente soy la nueva Kendall Jenner», expresó La Divaza al publicar la fotografía junto a Bad Bunny.

La imagen rápidamente se hizo viral en redes sociales y miles de comentarios se hicieron presentes en la publicación.

«Venezuela lo logramos», «Nuestra Kendall Jenner venezolana», «Lo más cerca que ha estado Benito de Venezuela», son algunos de los comentarios en redes.

LA CAÍDA DE BAD BUNNY

El artista puertorriqueño Bad Bunny sufrió una caída en pleno concierto durante el inicio del DtMF World Tour 2025 en Ciudad de México.

El Conejo Malo se encontraba sobre “La Casita” durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros ante más de 60 mil asistentes cuando resbaló, lo que se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

“La Casita” se trata de un escenario alterno instalado en el centro de la zona General B. Mientras interpretaba una de sus canciones, el cantante resbaló y perdió el equilibrio, cayendo directo en la misma plataforma de este segundo escenario ante la mirada del público.

#11Dic | El artista puertorriqueño Bad Bunny sufrió una caída en pleno concierto durante el inicio del DtMF World Tour 2025 en Ciudad de México. Más detalles: https://t.co/7ij3GDIvCU Video: Cortesía pic.twitter.com/am6tOk6NDe — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 11, 2025

En el video sobre la caída que se ha hecho ampliamente viral, se puede ver como su pie se deslizó por la superficie del escenario, lo que provocó el incidente. Hasta el momento se desconoce si había agua o se trató de una falla en la instalación de la plataforma.

Lejos de detener el show, el artista comenzó a reírse y reaccionó con rapidez. Mientras tanto, los presentes le respondieron con una fuerte ovación, por lo que pudo continuar con la mejor actitud posible.