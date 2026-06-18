VIDEO VIRAL: Revelan tráiler de «Spider-Man: Un nuevo día», con dos icónicos personajes del universo Marvel

A pocas semanas de su estreno mundial, Marvel y Sony lanzaron un nuevo tráiler de «Spider-Man: Un nuevo día», la esperada cuarta entrega protagonizada por Tom Holland.

El adelanto reveló nuevos detalles sobre la historia y confirmó la participación de dos icónicos personajes del universo Marvel: Hulk y The Punisher.

El video, de poco más de dos minutos de duración, fue publicado en YouTube y ofrece una mirada más profunda a los desafíos que enfrentará Peter Parker en esta nueva aventura.

Además de las secuencias de acción, el tráiler muestra el conflicto emocional del joven héroe mientras intenta proteger a las personas que más quiere.

MOMENTO MÁS COMENTADO

Uno de los momentos más comentados del avance es la aparición de Mark Ruffalo como el Dr. Bruce Banner.

Pero todavía más sensación causó la confirmación del regreso de Hulk, un personaje cuya presencia había sido objeto de rumores entre los seguidores de la franquicia durante los últimos meses, al igual que la participación de The Punisher, interpretado nuevamente por Jon Bernthal.

En el adelanto, el vigilante aparece colaborando con Spider-Man para proteger a MJ, personaje encarnado por Zendaya, de una amenaza aún desconocida que parece estar relacionada con una peligrosa mutación genética.

Pese a las revelaciones, los fanáticos continúan preguntándose cuál será el papel de Sadie Sink, cuya incorporación al elenco fue anunciada en 2025, pero que sigue sin aparecer en los materiales promocionales.

«Spider-Man: Sin regreso a casa» llegará a los cines en Estados Unidos y otros mercados para el 31 de julio.

LO QUE SE ESPERA

Tras el éxito de «Spider-Man: Sin regreso a casa» (2021), esta última entrega del universo de Spider-Man (dirigida por Destin Daniel Cretton) retoma la historia cuatro años después del final de la película anterior.

Tras borrarse de la memoria de quienes lo rodean, Peter vive solo y lucha contra el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, según la sinopsis oficial.

Se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, convirtiéndose en Spider-Man a tiempo completo. Sin embargo, a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

Además de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal y Michael Mando regresan, y se suman al reparto nuevos actores como la ya comentada Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas y Marvin Jones II.

Hasta ahora, cada nuevo avance de la esperada película de Spider-Man ha entusiasmado a los fans e incluso se batieron algunos récords.

El tráiler anterior hizo historia al convertirse en el primero en superar los mil millones de visualizaciones. Asimismo, otro avance, lanzado el 17 de marzo, alcanzó esta cifra en tan solo cuatro días. A las 24 horas de su lanzamiento, ya había acumulado más de 718 millones de visualizaciones.

El presidente de Sony, Tom Rothman, celebró el logro. «Es una de las películas más grandes que hemos hecho, y, sin embargo, se siente como ninguna otra», dijo.

«Y cuenta con Tom Holland —y puedo decirlo porque he visto la película— en su mejor actuación», agregó.

«Spider-Man: Un nuevo día» está escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, con Amy Pascal y Kevin Feige como productores.