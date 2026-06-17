Luto en el cine: Murió una de las estrellas de la recordada película ‘El Aro’

El mundo del entretenimiento está de luto por el inesperado fallecimiento de la actriz Daveigh Chase, que interpretó a Samara Morgan en la icónica película El Aro. Tenía 35 años en el momento de su muerte.

El novio de Chase, Roy Hernández, confirmó al portal TMZ la lamentable noticia. La actriz pereció el martes producto de una meningitis y una infección de sangre que terminaron derivando en una sepsis.

De acuerdo a la familia de Chase, la actriz fue internada a principios de junio en un hospital de Los Ángeles por un cuadro desnutrición. Una vez presentó una sepsis, sufrió el colapso progresivo de sus órganos.

Hasta el momento de su muerte, no habían trascendido detalles sobre los problemas de salud por los que pasaba Chase. Se desconoce cómo contrajo la meningitis o en qué circunstancias vivió sus últimos meses de vida.

CONMOCIÓN POR CHASE

La muerte de Chase generó gran conmoción en el mundo del cine. Miles de internautas manifestaron su pesar por el fallecimiento de la actriz, a la vez que recordaron algunos de sus papeles más icónicos.

Chase comenzó su carrera en Hollywood como una actriz infantil. En 2002 escribió su nombre dentro del mundo del doblaje, al dar la voz a Lilo en la película y serie de Lilo & Stitch, además de interpretar a Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ROMANCE MUNDIAL?: FILTRARON FOTO DE SHAKIRA SALIENDO DE UN HOTEL CON UN FAMOSO ACTOR MEXICANO

Ese mismo año, Chase interpretó a Samara Morgan en la icónica película de El Aro, convirtiéndose una figura reconocible en el cine del terror. Ganó un premio a mejor villana en los premios MTV Movie Award en 2003.

De igual forma, Chase participó en las series de la talla de Big Love, ER y Sabrina, la bruja adolescente. Asimismo, formó parte de películas como Donnie Darko y El quinto de Beethoven.