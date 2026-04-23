VIDEO VIRAL: La divertida revelación de la cantante Greeicy sobre «la belleza» de los venezolanos

La cantante colombiana Greeicy sorprendió a todos sus fanáticos venezolanos esta semana al reconocer que no se ha «podido sacar a Venezuela de la cabeza» por, especialmente, la belleza de sus habitantes.

Greeicy publicó un video en su cuenta de TikTok y recordó su reciente visita a la isla Margarita, estado Nueva Esparta. «Yo no me he podido sacar a Venezuela de la cabeza por varias razones», afirmó la cantante.

«Yo recuerdo que cuando estábamos en Venezuela, dos días después del show, fuimos a un centro comercial y nos comimos un heladito y, de verdad, mi cabeza todo el tiempo estaba (moviéndose de un lado a otro)», dijo Greeicy, mientras se escucha su popular tema Discúlpame Señor.

Greeicy subrayó que «eso no solo con los hombres», sino que también quedó cautivada con las venezolanas. «Claro, a mí lo que me gustan son los hombres. Pero las mujeres… Hermanos, ninguna explicación», sentenció.

La cantante también destacó la «belleza de la gente latinoamericana». «Es otra cosa por su sabor, por como nos vemos y la sabrosura que tenemos. Ya de entrada tememos un boom. Latinoamericanos, sabrosura y belleza», añadió.

GREEICY EN MARGARITA

La artista colombiana visitó Margarita a principios de abril para un concierto en playa El Agua. Greeicy, más allá de ofrecer un gran espectáculo, no dudó en manifestar cómo se enamoró de la Perla del Caribe.

Durante el concierto, Greeicy aseguró que «este lugar es hermoso, me quiero quedar». «Ahora entiendo toda tu belleza y tu magia que la habita gente bonita, llena de ganas, de alegría, de sonrisas. Gracias», acotó en su cuenta de Instagram.

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Greeicy reconoció que visitar Margarita era un sueño personal desde hace cierto tiempo, llegando a sentirse como «una margariteña más» en el concierto. Sin dudas, quedó cautivada por la calidez y alegría del público venezolano.