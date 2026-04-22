EN VIDEOS: Elena Rose regresó a Caracas y así fue la sorpresa que dio en su colegio de la infancia

La cantante venezolana, Elena Rose, regresó a Caracas para protagonizar dos encuentros que reafirman su conexión con sus orígenes y su filosofía de «Ser Luz» para los demás.

Y es que la artista nominada al Latin Grammy visitó el colegio El Peñón, institución educativa en la que estudió Rose.

En el lugar, la cantante entregó un cuadro con un poema escrito de su puño y letra.

Elena visitó su antiguo salón de preescolar, sentándose en la misma tarima donde realizó su primera presentación artística siendo apenas una niña.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: LA EMOTIVA VISITA DE ELENA ROSE A UNA ESCUELA DE NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES EN PANAMÁ

Sin embargo, el momento culminante se vivió en el patio central, donde la artista ofreció un set acústico que incluyó su éxito «Me lo merezco».

LA VISITA A ORQUESTA EN CHACAO

Posteriormente, Elena Rose se trasladó al Centro Cultural Chacao y sorprendió a la Big Band Infantil.

Tras conmoverse con un video viral donde una niña de la Big Band Infantil (perteneciente a El Sistema) lideraba una interpretación espontánea de sus canciones, Elena decidió acudir al ensayo general.

Posteriormente, se unió a la orquesta para interpretar una versión sinfónica de «Me lo merezco», arreglada especialmente por el director de la agrupación.