¿Romance confirmado? Las imágenes virales de Katy Perry y Justin Trudeau en su primera aparición pública en París

La cantante Katy Perry hizo su primera aparición pública con su pareja Justin Trudeau, el exprimer ministro de Canadá, con quién celebró su cumpleaños en París.

Aunque aún no se han pronunciado con respecto a la relación, ambos asistieron a un espectáculo en el cabaret Crazy Horse, uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. Posteriormente, se dejaron ver tomados de la mano y sonriendo.

Perry, de 41 años, vistió un vestido rojo para la ocasión, mientras que Trudeau, de 53 años, lució un atuendo negro durante la cita, con motivo del cumpleaños de la cantante.

Al salir del recinto ambos sonrieron a las cámaras y sin soltarse de las manos ingresaron al vehículo que los estaba esperando.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

La primera vez que ambos aparecieron juntos fue a finales de julio de este año en Montreal, Canadá. En ese momento, Katy Perry se encontraba separada del actor Orlando Bloom y Trudeau había anunciado la disolución de su matrimonio con Sophie Grégoire Trudeau tras 18 años de unión.

Desde entonces, han aparecido en varias oportunidades juntos en diferentes localidades. Sin embargo, la pareja ha mantenido un bajo perfil y hasta ahora no ha oficializado la relación en público. Aparentemente, la artista desea mantener su vida amorosa fuera del centro de atención.

Personas cercanas a Justin Trudeau aseguraron que el exdirigente se sintió atraído por la energía y el compromiso social de la artista, reconocida a nivel global por su trabajo en campañas humanitarias.

Asimismo, afirmaron que “tienen muchos intereses en común, especialmente en torno a la música, la cultura y la educación”, reseñó Infobae.

Desde que Trudeau dejó la jefatura del gobierno de Canadá en marzo de 2025, se ha dedicado a actividades académicas y conferencias internacionales manteniendo un perfil bajo.

Voces allegadas a Katy Perry y Justin Trudeau señalaron que a pesar de que los vieron juntos en París, la pareja seguirá manteniendo un «perfil bajo» en el que priorizarán estar lejos del interés mediático.

“Sus amigos creen que son una buena combinación, pero en realidad él aún no conoce a muchas de las amistades de Katy”, mencionaron personas cercanas.

“Katy está extremadamente ocupada, pero Justin quedó en volver a verla cuando tenga tiempo libre tras unos compromisos en Brasil”, añadió un allegado.