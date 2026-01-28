VIDEO VIRAL: Karol G reaparece con ‘misterioso hombre’ en un restaurante y pago la cuenta de todos

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus millones de fanáticos tras reaparecer con un «hombre misterioso» en un restaurante de Medellín, en Colombia, a una semana de conocerse su ruptura con Feid.

En redes sociales se viralizaron una serie de videos en donde se aprecia a Karol G con un grupo de personas en el restaurante. La cantante estaba con una conducta muy cercana a un hombre y hasta bailaron varios minutos.

En los videos se puede ver que Karol G se encuentra celebrando y con una actitud de gran alegría. Incluso, de acuerdo a los testigos, la cantante decidió pagar la cuenta de todos los asistentes al restaurante.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y no se hicieron esperan las especulaciones. Fanáticos consideraron que Karol G había dejado atrás su historia de amor con Feid y estaba envuelta en un nuevo romance.

¿KAROL G TIENE NUEVO NOVIO?

Aunque algunos internautas dieron por sentado de que Karol G estaba acompañado de su nueva pareja, nada más lejos de la realidad. El «hombre misterioso» es el artista Daiky Gamboa, el mejor amigo de la cantante.

Todo parece indicar que la cena en el restaurante formaba parte de la celebración de cumpleaños de Gamboa. Posteriormente, acompañado de Karol G, fueron a un bar de Pedregal, un popular barrio de Medellín.

A esta celebración se unieron los cantantes Arcángel y Ryan Castro. En cuestión de minutos, los vecinos de la zona se percataron de la presencia de Karol G y los demás artistas, armándose una fiesta improvisada en plena calle.

Gamboa afirmó en su cuenta de Instagram que Karol G celebró su cumpleaños y «de repente, de sorpresa, llegan Arcángel y Ryan Castro». También compartió algunos videos de la celebración.

Karol G y Gamboa cuentan con una amistad de larga data. Ante las críticas de algunos fanáticos de la cantante sobre esta relación, el artista salió del paso en diciembre y rechazó las especulaciones de que se aprovechaba de la fama de su amiga.