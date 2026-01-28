Caraota Show

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar volvió a hacer historia y competirá por un Grammy Awards

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela recibió una histórica nominación a los premios Grammy Awards, en la categoría Best Orchestral Performance (Mejor interpretación orquestal) de la edición 2026, por su interpretación de Ravel: Boléro, M.81.

Esta producción se grabó en Londres a comienzos de este año bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel y el sello Platoon durante la gira europea con la que la orquesta dio inicio a la celebración de los 50 años de El Sistema, el programa fundado por el maestro José Antonio Abreu, para transformar la vida de millones de niños y jóvenes a través de la música.

«El sonido de esta orquesta pertenece a todo un país. Es el fruto del trabajo colectivo y de una generación de músicos formados desde niños en El Sistema», expresó Eduardo Méndez, director ejecutivo de la institución.

La entrega número 68 de los Grammy Awards se llevará a cabo el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar será la primera orquesta latina en competir en esta categoría de los premios y tendrá que enfrentarse a orquestas americanas como la Boston Symphony Orchesta, The Philadelphia Orchesta, San Francisco Symphony y la National Philharmonic.

