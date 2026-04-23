VIDEO VIRAL: Intentó ahorcar en vivo en su compañera de reality show en plena transmisión en vivo

Momentos de caos se vivieron en el popular reality show serbio Elita, que sigue un formato similar a Gran Hermano, cuando dos concursantes protagonizaron un severo encontronazo frente a las cámaras.

Medios internacionales indicaron que el violento altercado fue protagonizado por los concursantes Asmin Durdžić y Maja Marinković. La grabación del siniestro se viralizó en redes sociales y sorprendió a millones de personas.

En las imágenes se aprecia que los concursantes estaban acostados con una cobija sobre ellos. En cuestión de segundos, Durdžić enfureció y toma bruscamente a Marinković por la cabeza, frente a la mirada atónita de sus compañeros.

Uno de los concursantes intervino e intentó levantar a Durdžić de la cama, pero no tuvo éxito. Poco después, el personal de seguridad no tuvo más opción que ingresar al set y separar a la pareja involucrada.

¿QUÉ PASÓ CON LOS CONCURSANTES?

Los concursantes estaban debajo de la sábana cuando comenzó el incidente, de manera que no está claro cuál fue el detonante. Luego, Durdžić se dirigió a sus compañeros de reality show y explicó su versión de los hechos.

«Me abofeteó una vez, me di la vuelta y me quedé dormido. Me despertó media hora después y me dijo: “Date la vuelta, no puedes dormir cuando quieras”», afirmó Durdžić. Después ocurrió el conflicto que se aprecia frente a las cámaras.

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«Quince veces, me di la vuelta otra vez y me dijo: “Cúbrete”. Me cubrí y me abofeteó de nuevo. Entonces le apreté la cabeza. Ni siquiera sé dónde la estaba sujetando», acotó Durdžić. Por su parte, Marinković no se ha pronunciado al respecto.

Estos hechos no pasaron desapercibidos y los espectadores debatieron sobre la gravedad de las acciones. Sin embargo, los conflictos entre los concursantes no son una excepción, puesto que el reality show es reconocido por su ambiente caótico y constantes conflictos.