¿Segunda temporada de La Viuda Joven? El video que publicó Mariángel Ruiz que causa revuelo en redes

La actriz y presentadora Mariángel Ruiz dejó a todos en shock a volver a interpretar a Inmaculada Von Parker en un video subido en sus redes sociales y que ha desatado los rumores sobre una posible segunda temporada de La Viuda Joven, la última gran telenovela producida en Venezuela que paralizó a todo un país cada noche.

En el clip se puede ver a Inmaculada en la estación de policía revisando una cartelera de «evidencias» en la que destacan los zapatos de su hija cuando recién nacida, así como las fotos de algunos personajes como Ivana Humboldt de Calderón, interpretada por Astrid Carolina Herrera; Alejandro Abraham, interpretado por Luis Gerónimo Abreu; Jeremías Miranda, interpretado por Juan Carlos García; Iris Fuenmayor / Vilma Bravo, interpretadas por María Antonieta Duque y Abril Armas, interpretada por Verónica Schneider.

Luego de revisar la cartelera se puede ver a una Inmaculada pensativa sentándose cuidadosamente en el escritorio.

El clip lo acompañó con una descripción que dejó más interrogantes que certezas. «Después de tanto dolor, de tanta rabia, de tanta injusticia y desamor… ¿Para qué volver aquí?», señaló.

#22Abr | La actriz y presentadora Mariángel Ruiz dejó a todos en shock a volver a interpretar a Inmaculada Von Parker en un video subido en sus redes sociales y que ha desatado los rumores sobre una posible segunda temporada de La Viuda Joven, la última gran telenovela producida… pic.twitter.com/dZLs4Ja09N — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 22, 2026

ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA TEMPORADA

Desde hace algunos años han surgido rumores sobre la intención de Venevisión en sacar una segunda temporada de La Viuda Joven.

En 2023, Martin Hahn, escritor de la historia, reveló que no solo estaría dispuesto a producir una segunda temporada de esta telenovela, sino de otra que marcó aún más a toda una generación durante la época dorada de las telenovelas en el país.

«Si los canales que son los que tienen los derechos de autor me llaman para hacerlo, yo lo hago. Es más, te puedo contar que yo tengo apuntes sobre cómo pudiera ser la segunda parte de La Mujer de Judas y la segunda parte de La Viuda Joven. A mí solo me tienen que llamar y yo voy con mis libros, y digo: ‘Bueno, esto es lo que yo quiero hacer’», dijo en aquella oportunidad.

Posteriormente, en 2024, citando fuentes de Venevisión, el periodista de farándula Diego Kapeky explicó que la segunda temporada de La Viuda Joven sería en formato serie y contaría con el elenco original.

«No me dieron más detalles, pero es muy probable que también participe la Miss Mundo 1984, Astrid Carolina Herrera», adelantó Kapeky en ese momento.