VIDEO VIRAL: Feid rompe en llanto en pleno concierto al cantar este tema de desamor que relacionan con Karol G

El cantante colombiano Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid, volvió a convertirse en tendencia durante las últimas horas, luego de que se viralizara un video en el que aparece visiblemente conmovido durante una presentación de su Falxxo Tour en Estados Unidos.

En las imágenes, grabadas por asistentes y difundidas masivamente en redes sociales, se observa cómo al artista se le quiebra la voz mientras interpreta «Boleritoxx», una balada de desamor incluida en su álbum El Green Print.

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El momento, cargado de vulnerabilidad, desató una ola de reacciones entre sus seguidores y rumores que incluyen a la también cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida por su nombre artístico Karol G.

Esto último, porque la escena no tardó en conectarse con la reciente ruptura entre Feid y Karol G, tema que domina la conversación en redes sociales en las últimas semanas.

Aunque el cantante no hizo referencia directa al episodio ni comentó nada en el escenario, muchos usuarios interpretaron su emoción como un reflejo del proceso personal que estaría atravesando.

La canción, marcada por la nostalgia, el recuerdo persistente y la dificultad de soltar a alguien, alimentó todavía más las especulaciones.

KAROL G CONFIRMÓ QUE ESTÁ SOLTERA

Por su parte, Karol G confirmó que se encuentra soltera y dejó su más reciente relación porque «se había dado cuenta de que no quería estar más ahí», lo que desató un intenso debate entre los seguidores de ambos músicos.

Sus palabras no solo pusieron fin a los rumores sobre su relación con Feid, también abrieron espacio a interpretaciones y hasta críticas en redes sociales.

«Tengo tanta rabia con la Karol que no la quiero ni escuchar»; «Él lloró, todos lloramos»; «A todos nos dolió»; «Karol G le partió el corazón al Ferxxo», «Ella lo usó», «Y Karol G como si nada saltando por todo lado»; «Feid todavía quiere a Karol G», reza algunos de los comentarios de los fans.