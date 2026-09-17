VIDEO VIRAL: Famoso reggaetonero fue víctima de xenofobia mientras hacía mercado en Chile

Un famoso cantante puertorriqueño de reggaetón, radicado en Chile desde hace varios años, denunció públicamente haber sido víctima de un comentario xenófobo dentro de un supermercado, luego de que una clienta lo increpara y le exigiera abandonar ese país.

Se trató de Luis Francisco Cortés Torres –conocido como Franco El Gorila– quien decidió grabar el momento cuando la mujer, vestida con una franela de AC/DC y luego de describirse a sí misma como «muy chilena» se dirigió a él en tono despectivo.

«Devuélvete a tu país, eso te dije. Porque no los queremos aquí. Es una pena que estés aquí», comentó la mujer.

El cantante de éxitos como «Para bajarte el calentamiento» y «He querido quererte» no se quedó callado y siguió a la mujer hasta la caja del supermercado para encararla directamente, una situación que grabó y, luego, difundió el video a través de las redes sociales.

«¿Debo devolverme a mi país? Por gente como usted el mundo está como está… Basura», expresó el cantante.

REFLEXIÓN DEL CANTANTE

Tras compartir el video en TikTok e Instagram, Franco El Gorila acompañó el registro con una reflexión escrita, en la que además de calificar lo ocurrido como racismo, ironizó sobre el episodio.

«Les comparto esto por aquí también, por si alguien conoce a mi nueva amiga Doña Vianda, se lo haga llegar y dígale que yo no soy esclavo ni nada de eso, pero si necesita una persona que le alegre la vida o le haga los favores, aquí está el monito dispuesto a ayudarla», escribió.

#17Sep | Un famoso cantante puertorriqueño de reggaetón, radicado en Chile desde hace varios años, denunció públicamente haber sido víctima de un comentario xenófobo dentro de un supermercado, luego de que una clienta lo increpara y le exigiera abandonar ese país Video: Franco… pic.twitter.com/1db8X2hyc7 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 17, 2026

«Le deseo lo mejor, porque personas así hoy en día necesitan ayuda urgente. Ojalá algún familiar de esta bella señora vea esto y le diga que el negrito está disponible para colaborar, al igual que muchos más inmigrantes en muchos más países. ¡Mi gente, 2026 y aún siguen pensando así! Y la gente buena se muere de la nada, ¿cómo es esto posible?», cuestionó.

Y finalizó: «Pero nada, si pueden hacerle llegar mi mensaje, se los agradezco de parte del negrito. En mi país de negritos existe un dicho que dice: ‘¿Y tu abuela dónde está?’ Le hace falta un abracito, parece».

Horas después de la publicación, el artista agradeció el respaldo recibido de colegas y seguidores chilenos, y aclaró que su intención no era «funar» a la mujer, sino visibilizar el episodio para evitar que situaciones similares se repitan.