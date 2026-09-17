Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin tras el escándalo por «infidelidad»

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó este miércoles, 16 de septiembre, su separación del cantante colombiano J Balvin, de nombre real José Osorio Balvin, tras semanas de rumores sobre una crisis.

La exreina de belleza puso fin a las especulaciones que circulaban desde hace días entre sus seguidores, luego de que varias publicaciones suyas fueran interpretadas como señales de una ruptura.

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A través de sus historias de Instagram, Ferrer anunció que ya no continuará su relación con el artista.

«Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados», escribió la modelo, sin precisar la fecha o cuando se tomó la decisión ni las razones que llevaron al quiebre.

En su mensaje, Ferrer presentó la separación como una decisión conjunta y aseguró que el bienestar de su hijo Río será la prioridad de ambos en esta nueva etapa.

«Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor», expresó a través de la publicación.

La modelo pidió además respeto ante la repercusión que pueda generar el anuncio y señaló que atraviesa el proceso de manera privada.

«Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros», concluyó.

Hasta el momento, J Balvin no ha emitido un comunicado propio, ni se ha pronunciado públicamente sobre el mensaje difundido por la madre de su hijo.

LA CANCIÓN DE KAROL G QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

Antes de que se conociera el comunicado, varios contenidos de Ferrer en TikTok ya habían despertado dudas entre sus seguidores.

Uno de los videos que más comentarios generó la mostraba caminando por una calle mientras sonaba ‘Alguien que me amaba’, de Karol G, tema cuya letra alude a los cambios en una relación, a las expectativas incumplidas y despedida de una historia sentimental.

Esa elección musical llevó a varios usuarios a preguntarle si buscaba enviar un mensaje sobre su situación personal.

¿LE FUERON INFIEL?

Pero más llamativo, es que a principios de agosto, la influencer mexicana Melanie Pavola había acusado a J Balvin de haberle sido infiel a Ferrer con ella.

A través de su Instagram, Pavola relató detalles del presunto romance que sostuvo con el cantante colombiano, mientras su pareja estaba embarazada.

«Él me invitó a New York una vez, voy, hacemos el amor y cuando terminamos me dice: ‘tengo a Valentina embarazada’. Yo agarré mis cosas y me fui», relató Pavola, quien acompañó su testimonio con fotografías junto al artista.

Horas más tarde, la influencer publicó un video en el que aparentemente acompañaba a Balvin en un evento privado junto a su círculo cercano.

«Si a él no le importa, a mí menos. Les deseo lo mejor, bendiciones», escribió, en referencia al silencio de Balvin y Ferrer sobre el tema.

Posteriormente, resurgió y se hizo viral un comentario de Ferrer en TikTok, de febrero de 2025, en el que afirmaba haber perdonado un engaño para formar un hogar.