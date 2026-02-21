VIDEO VIRAL: El tatuaje que Shakira le hizo a Beéle en un brazo durante la grabación de un video musical

La cantante colombiana Shakira sorprendió a todos al tatuar personalmente a su colega Beéle luego de grabar un video musical en Barranquilla. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Beéle publicó en sus historias de Instagram un video en el que se aprecia a Shakira con guantes negros y una máquina de tatuar. La cantante tomó tinta y dibujó sobre la piel del barranquillero en lo que parece ser un camerino.

El video del tatuaje se viralizó rápidamente en redes sociales y cuenta con decenas de miles de reproducciones en distintas plataformas. Los fanáticos no tardaron en preguntarse cuál fue el tatuaje que Shakira le hizo a Beéle.

Los músicos no revelaron detalles sobre el tatuaje. No obstante, Beéle acompañó el video con el mensaje «una coletera para toda la vida», que en el contexto de la música urbana se usa para descubrir a alguien popular y emprendedor.

BEÉLE Y SHAKIRA EN BARRANQUILLA

Estas imágenes virales trascendieron en medio durante la grabación de un video musical protagonizado por Shakira y Beéle. De acuerdo a medios colombianos, los cantantes fueron vistos juntos en distintas partes de la ciudad.

Beéle también publicó un video en el que está en el capó de un antiguo autobús con Shakira. «Estoy aquí con mi coletica», dijo el cantante, mientras que su compañera se maquilla y saluda a la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beéle (@beele)



Los testigos afirmaron que Shakira y Beéle estaban acompañados por bailarines y un amplio equipo de trabajo. Todo parece indicar que el video musical estará lleno de colores y el espíritu del Carnaval de Barranquilla.