VIDEO VIRAL: El impresionante «cambio de look» de la ex miss Migbelis Castellanos que causó furor en las redes

La modelo y animadora Migbelis Castellanos, ganadora del Miss Venezuela 2013, sorprendió a todos sus seguidores al revelar su cambio de look para el popular programa Desiguales.

Castellanos publicó un video en Instagram en el que «mostraba su vulnerabilidad» frente al público. Unos segundos después, la ex reina de belleza reveló que dejó atrás el pelo liso y mostró con mucho orgullo sus rizos.

«Por primera en toda mi carrera en televisión, desde que gané el Miss Venezuela, yo nunca he salido en televisión nacional en Estados Unidos ni en Venezuela con mi cabello rizado», dijo Castellanos en el video.

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La presentadora estaba notablemente nerviosa por mostrar sus rizos naturales, pero, al mismo tiempo, se notaba emocionada por este cambio de look. «Muy de viernes, muy de jeans y muy de cabello», concluyó Castellanos.

CASTELLANOS: «ES MUY IMPORTANTE»

Migbelis Castellanos, de 30 años, destacó el valor que tiene mostrar este cambio a sus fanáticos. «Para unos será algo muy banal, pero para otras nuestro cabello es muy importante», apuntó.

El video se viralizó rápidamente y ya cuenta con cientos de miles de reproducciones en Instagram. Asimismo, tiene unos 44.000 likes, en donde sus fanáticos dejaron claro su respaldo a este cambio de look.

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De igual forma, Castellanos publicó otro video en el que se puede ver a la estilista Millie Morales preparando su cabello rizado. Varias internautas la felicitaron por su nuevo estilo, mientras que otras le agradecían por mostrar públicamente sus rizos.