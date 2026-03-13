VIDEO: La impactante confesión de Irene Esser sobre su paso por el Miss Universo 2012 y cómo afectó su salud mental

La actriz y modelo venezolana Irene Esser recordó este viernes su experiencia en el Miss Universo 2012, en donde quedó como segunda finalista, y aseguró que su paso por el concurso afectó su salud mental.

Esser, ganadora del Miss Venezuela 2011, representó al país en el Miss Universo 2012, que se realizó en Las Vegas. A pesar de su destacada participación, quedó por detrás de la ganadora, la estadounidense Olivia Culpo, y la filipina Janine Tugonon, primera finalista.

En una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, Esser reconoció que quedar a unos pasos de la victoria le terminó afectando. Incluso, reconoció que tras esa noche comenzó a sufrir problemas de autoestima.

«Hubo un momento que sí sé que sufrí las consecuencias, lo que digo sobre todo psicológicas, en temas de autoestima, de seguridad; también como de aprobación», explicó Esser.

ESSER DICE QUE «ESTABA SUFRIENDO MUCHO»

Igualmente, Esser dejó claro que el contexto del concurso también le llegó a afectar. «Cuando estás en un escenario mostrándote en traje de baño y compitiendo con otras mujeres para ver quien es más bella, también eso te pesa luego», indicó.

Tras conocer el veredicto del jurado, la sensación de derrota también causó estragos en la mente de Esser. «Mi corazón estaba sufriendo mucho, porque sentía que había perdido enfrente de mucha gente, me sentía humillada», acotó.

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Sin embargo, Esser logró superar esta difícil etapa e impulso una exitosa carrera dentro del mundo del arte, puesto que el entonces presidente de la Organización Miss Universo, Donald Trump, le dio la oportunidad de estudiar en la New York Film Academy.

Desde entonces, Esser ha participado en varias telenovelas, películas y series, tanto en Venezuela como en otros países de la región. A esto se ha sumado su continuo trabajo dentro del mundo del modelaje.