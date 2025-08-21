Caraota Show

VIDEO VIRAL: El impactante salto en paracaídas de la famosa actriz Sydney Sweeney

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La popular actriz y modelo Sydney Sweeney sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, sorprendió a millones de personas al saltar en paracaídas desde 3.000 metros, grabando un video que fue ampliamente difundido.

Sweeney publicó el video en su perfil de Instagram el lunes y, en apenas unos días, ya cuenta con millones de reproducciones. De igual forma, recopiló 170.000 likes y miles de comentarios de sus seguidores.

«Probablemente, la cosa más genial que he tenido la oportunidad de hacer», dijo la actriz de 27 años. Sweeney saltó junto a Luke Aikins, miembro del equipo Red Bull Air Force y reconocido profesional de deportes extremos.

La actriz aseguró que saltar en paracaídas fue un «recuerdo para toda la vida». En ese sentido, no dudó en agradecer a Aikins, quien la acompañó durante toda la maniobra.

ASÍ FUE EL SALTO DE SWEENEY

En el video viral se aprecia que Luke Aikins se encargó de todo el procedimiento de seguridad. Luego de estar en caída libre por varios minutos, el instructor abrió el paracaídas y se encargó de un aterrizaje sin mayores contratiempos.

La escala que alcanzó el video en redes sociales dejó en evidencia, una vez más, la creciente viralidad de Sweeney. El metraje obtuvo atención también por el escote de la actriz, quien seleccionó un mono de vuelo ajustado con el cierre parcialmente abierto.

El salto de Sweeney se dio apenas días después del estreno de Americana, la última película protagonizada por la actriz. En su primer fin de semana, la cinta recaudó 500.000 dólares en más de 1.100 salas de cine en Estados Unidos.

